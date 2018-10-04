Владимир Тарасенко попал на фотосессию красавчиков НХЛ

Лига опубликовала фотографии в преддверии нового сезона

Снимки появились несколько часов назад в официальном аккаунте НХЛ в «Инстаграме»
Снимки появились несколько часов назад в официальном аккаунте НХЛ в «Инстаграме»


Национальная хоккейная лига опубликовала кадры с общей фотосессии игроков разных команд, назвав их красавчиками.


Всего в фотосесиии приняли участие 33 хоккеиста из разных команд, среди них оказался и воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко, который сейчас выступает за «Сент-Луис Блюз».


Снимки появились в «Инстаграме» лиги, из автор Бриан Бабион. В сопроводительной подписи представители лиги дали приятную оценку внешности игроков. Хоккеисты одеты на снимках в официально-деловом стиле.



Новый сезон в НХЛ стартует сегодня, 4 октября. В середине сентября Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в «Сент-Луис Блюз» до конца карьеры.

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