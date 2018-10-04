На улице Гурьевской обстреляли трамвай № 13

Очевидцы сообщают, что выстрел был из пневматического оружия

Стекло разбили во время движения трамвая





Сегодня вечером в Октябрьском районе, на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской, неопределенный предмет пробил стекло трамвая № 13. В окне появилось круглое отверстие, а стекло покрылось «паутиной». Никто из пассажиров не пострадал:





«Был слышен только хлопок, было непонятно, что случилось. Сначала пассажиры подумали, что в окно бросили камень, но от него были бы другие следы. Думаю, никто из пассажиров не видел, как стреляли, только слышали. Около получаса водитель трамвая ждал полицию, еще полчаса оформляли. Через час трамваи продолжили движение по маршруту», — рассказал пассажир трамвая Сергей Синицын.





Во время выстрела пассажиры услышали хлопок





По информации из социальных сетей, отверстие в стекле похоже на следы от пульки пневматического оружия.





Корреспондент НГС позвонил в дежурную часть МВД для уточнения деталей происшествия, однако там заявили, что смогут ответить только утром.





Для трамвая тринадцатого маршрута это не первый подобный случай — в августе ему на ходу разбили стекло, правда, камнем.

