На улице Гурьевской обстреляли трамвай № 13
Очевидцы сообщают, что выстрел был из пневматического оружия
Сегодня вечером в Октябрьском районе, на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской, неопределенный предмет пробил стекло трамвая
«Был слышен только хлопок, было непонятно, что случилось. Сначала пассажиры подумали, что в окно бросили камень, но от него были бы другие следы. Думаю, никто из пассажиров не видел, как стреляли, только слышали. Около получаса водитель трамвая ждал полицию, еще полчаса оформляли. Через час трамваи продолжили движение по маршруту», — рассказал пассажир трамвая Сергей Синицын.
По информации из социальных сетей, отверстие в стекле похоже на следы от пульки пневматического оружия.
Корреспондент НГС позвонил в дежурную часть МВД для уточнения деталей происшествия, однако там заявили, что смогут ответить только утром.
Для трамвая тринадцатого маршрута это не первый подобный случай — в августе ему на ходу разбили стекло, правда, камнем.
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Мария Вьюн
Фото Сергея Синицына