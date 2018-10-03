Чуда не случилось: Путин подписал непопулярный закон о повышении пенсионного возраста

Подписание произошло в тот же день, когда за закон о пенсионной реформе проголосовали парламентарии
Подписание произошло в тот же день, когда за закон о пенсионной реформе проголосовали парламентарии


Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсионной реформе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства России. 


Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Сейчас она составляет для мужчин 60 лет, а для женщин — 55. 


Подписание документа о непопулярной в стране реформе произошло в течение считаных часов после того, как законопроект утвердил Совет Федерации. Как мы писали до этого, парламентарии утвердили реформу большинством голосов. Против оказались всего несколько человек. 


Изначально правительство РФ, которое и внесло документ в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, но затем президент Владимир Путин предложил понизить эту планку до 60 лет, что было одобрено.


Ранее мы рассказывали, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 328 депутатов «Единой России». 27 сентября Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе.

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