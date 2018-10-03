«Парнишка нёсся со скоростью света»: иномарка сбила ребёнка в Ленинском районе

Его увезли на скорой

По словам очевидцев, ребёнок внезапно выскочил на дорогу перед иномаркой

Сегодня, 3 октября, вечером на улице Связистов произошло ДТП — водитель «Тойоты» столкнулся с ребёнком. Мальчика пришлось увозить с места происшествия на машине скорой помощи.





«По предварительной информации, в 17:20 было ДТП, <…> около дома Связистов, 62. Toyota Ipsum совершила наезд на ребёнка. Ребёнка забрала скорая помощь», — прокомментировали аварию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.





Там корреспонденту НГС пояснили, что на месте до сих пор работает экипаж, выясняются все обстоятельства произошедшего. По оценкам пресс-службы МВД, подробности аварии будут известны к утру.







По словам очевидцев, мальчик сам выскочил под колёса автомобиля.





«Скорость небольшая была. Парнишка нёсся со скоростью света из-за большой машины, стоявшей в пробке, далеко от пешеходного, и выскочил прямо под колёса, его заметить было невозможно. Мужчина его зацепил, парень упал на дорогу, водитель остановился», — рассказала очевидица произошедшего.







По её словам, на место быстро подъехала машина скорой помощи, которая также стояла в пробке.





В конце прошлой недели случилось ещё одно ДТП с ребёнком — в Калининском районе автобус сбил мальчика.