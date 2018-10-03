«Репостное» право Путина: пять изменений, которые принесет поправка в закон об экстремистах

Не репость, да не судим будешь





Владимир Путин предложил декриминализировать статью, по которой чаще всего судят за лайки и репосты в соцсетях. Вместо реального срока, разорительных штрафов по 300–500 тысяч рублей и уголовной судимости гражданам, которых по данной статье привлекают впервые, будет административное наказание: взыскание 10–15 тысяч рублей, обязательные работы или до 15 суток ареста. Мы пообщались с адвокатами, которые ведут дела «репостных» россиян, они рассказали, что изменится вместе с новым законом.







Следственный комитет освободят от лишних дел







— У этой поправки есть особенность: возбуждать дела по ч. 1 ст. 282 будет прокуратура, а не Следственный комитет, — говорит Алексей Бушмаков, который в Екатеринбурге защищал «ловца покемонов» Руслана Соколовского. — Делаться все будет быстро, ведь самое серьезное наказание — до 15 суток ареста. Но я не знаю, что будет происходить с экспертными оценками — порой их приходится дожидаться по два месяца. Где все это время будет последственный, кто будет содержать его до оглашения приговора? Вопросы пока непонятные, все станет понятно в суде.







К предложению президента Бушмаков относится положительно, хоть и признает, что смягчение статьи не сделает критику власти или церкви свободной: «Людей будут и дальше преследовать за их позицию, пусть и с меньшим, чем сейчас, пылом».







Алексей Бушмаков защищает людей, которых судят за действия в интернете, по всей России: он был адвокатом уральского блогера Соколовского, теперь отстаивает свободу жителя Барнаула





Приговоры ранее осужденных пересмотрят







— Больше всего меня волнует, изменятся ли судьбы тех, кого уже осудили: в Уголовном кодексе есть статья, которая говорит об обратной силе закона. То есть суды обязаны привести в соответствие прошлые уголовные дела и прекратить их, — рассказывает адвокат из Красноярска Владимир Васин.







В начале года он вел дело медсестры Оксаны Походун, которую признали виновной за разжигающие ненависть картинки из приватного альбома в «ВКонтакте». Приговор девушке — полтора года лишения свободы с условным испытательным сроком в два года.







— Я не сильно верю в то, что Путин сам на это решился, — просто так принято, что законопроекты с его инициативой проходят быстрее, — рассуждает Васин. — Скорее всего, эксперты проанализировали практику и поняли, что давать до пяти лет за репост — это не очень нормально.







Проблема с «интернет-экстремистами» не решится







В пояснительной записке к законопроекту Владимир Путин говорит о гуманизации Уголовного кодекса — мол, не всегда наказание, вынесенное по данной статье, было обоснованным. Но послабление не решит корень проблемы: сама формулировка статьи «Возбуждение ненависти или вражды и унижение достоинства человека» неточная и может применяться не только к экстремистам.







— Нет объективных критериев, которые позволяли бы установить экстремистскую деятельность. Как правило, все в силе эксперта — если он принимает решение, что признаки экстремизма есть, решается вопрос о том, что человек виновен, — рассказывает Алексей Куроптев, адвокат из Архангельска. — С этой точки зрения ничего никуда не уйдет. Люди по-прежнему не будут понимать, как им корректировать свою жизнь, чтобы избежать ответственности.







В феврале 2018 года адвокат добился отмены штрафа архангелогородцу Михаилу Листову, который выложил на своей странице фотографию из учебника истории, а следователи усмотрели в снимке пропаганду нацистской символики. Листова сначала осудили, а потом оправдали. Однако, говорит адвокат, так случается только с теми, кто готов биться за свою правоту. В целом же люди придерживаются стратегии соглашаться с полицией и судами во всем, лишь бы это поскорее закончилось.







Михаил Листов из Архангельска сначала был осужден, а потом оправдан за фотографию из учебника истории





Опасных комментариев в интернете станет меньше







Интернет давно вышел за рамки анонимности, говорит пермский адвокат Иван Хозяйкин. И на фоне массового обсуждения наказаний за посты и мемы большинство должно задуматься, что опрометчивые комментарии делать не надо.







— Назрела некая социальная необходимость, чтобы поменять уголовную статью: за последние годы дел стало больше, о них стали чаще говорить. Более того, эта статья касается каждого из нас — мы все пользуемся интернетом и не всегда понимаем, какой комментарий опасный, а какой нет, — говорит Иван Хозяйкин. — Поправки президента я считаю позитивными: они помогут исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности.







Адвокат Иван Хозяйкин считает, что законопроект поможет исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности





Исправятся проявления маразма





Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Путина.







— Именно он (Путин. — Прим. ред.) сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Вот, собственно, проявления маразма таким образом исправляются, — прокомментировал Песков. — Применение показало несовершенство формулировок и необходимость корректив, что было и сделано.







Отметим, что сейчас законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, быть утвержденным членами Совета Федерации, а уже потом попасть на стол президента. И депутаты, и сенаторы еще могут дополнить изменения изменениями, но случится ли это — покажет время.

