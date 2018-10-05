Жителя дома с посланием Путину вызвали в Следственный комитет
После того, как плакат сняли, жильцам предложили собрать 6,5 миллиона на ремонт
Жильцам дома по улице Портовая, 4 предложили собрать около 6,5 миллионов рублей на ремонт аварийного здания, крыши, проведение водопровода и очистку выгребных ям, а некоторых владельцев квартир пригласили на беседу в Следственный комитет.
Как рассказала корреспонденту НГС жительница дома Анна Оренич, после того того как на доме повесили плакат с обращением к президенту Владимиру Путину, её и других жильцов вызывали в отдел СК по Ленинскому району. По словам Оренич, там расспрашивали про условия проживания в доме и уточняли об акции с обращением к Владимиру Путину.
Кроме того, по словам Анны Оренич, собственникам предложили сделать ремонт дома за свой счёт. Эту информацию подтвердила и старшая по дому Татьяна Усова.
«Собственникам жилья сказали, что они должны скинуться и собрать 6,5 миллиона и сделать за свой счёт ремонт дома. У нас три квартиры не собственники (живут по договору найма. — Прим. ред.) и пять собственников. <…> Какой ремонт? Воду провести, снаружи, внутри ремонт сделать… Собственники, конечно, написали, что они отказываются», — сообщила Анна Оренич.
«Собрание проходило возле дома. Были представители ЖЭУ (УК «ЖЭУ-Ремстрой». — Прим. ред.). Как они сказали, что положено провести собрание между собственниками и предложить эту смету. <...>
Но эти суммы нереальные, ни у кого таких сумм нет», — добавила старшая по дому Татьяна Усова.
Руководитель компании «ЖЭУ-Ремстрой» Владимир Астахов в разговоре с корреспондентом эмоционально заявил, что он о таком собрании не знает.
«Дом аварийный, под снос. Мы что, дебилы предлагать [такое] жителям? Кто вам такое сказал? <...> Я такого не слышал, собрания не проводил», — быстро закончил разговор Астахов.
Жильцы дома также сообщили НГС, что на днях УК «ЖЭУ-Ремстрой» очистила подвал от мусора и перекрыла шифером часть крыши. Это случилось после того, как к ним с проверкой приехал представитель департамента энергетики и коммунального хозяйства мэрии.
Напомним, перед губернаторскими выборами жильцы дома на Портовой, 4 повесили на стене здания баннер c обращением к президенту России, где попросили его расселить их дом. Баннер провисел недолго: сначала его просто сняли сотрудники УК «ЖЭУ-Ремстрой», а после того, как жильцы баннер повесили вновь, сотрудники УК вернулись снимать баннер уже вместе с участковым полиции.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено жильцом дома (3)