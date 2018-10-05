Жителя дома с посланием Путину вызвали в Следственный комитет

После того, как плакат сняли, жильцам предложили собрать 6,5 миллиона на ремонт

Жильцы аварийного дома на Портовой, 4 утверждают, что им предложили собрать 6,5 миллиона рублей на ремонт
Жильцы аварийного дома на Портовой, 4 утверждают, что им предложили собрать 6,5 миллиона рублей на ремонт

Жильцам дома по улице Портовая, 4 предложили собрать около 6,5 миллионов рублей на ремонт аварийного здания, крыши, проведение водопровода и очистку выгребных ям, а некоторых владельцев квартир пригласили на беседу в Следственный комитет. 


Как рассказала корреспонденту НГС жительница дома Анна Оренич, после того того как на доме повесили плакат с обращением к президенту Владимиру Путину, её и других жильцов вызывали в отдел СК по Ленинскому району. По словам Оренич, там расспрашивали про условия проживания в доме и уточняли об акции с обращением к Владимиру Путину.


Кроме того, по словам Анны Оренич, собственникам предложили сделать ремонт дома за свой счёт. Эту информацию подтвердила и старшая по дому Татьяна Усова.


«Собственникам жилья сказали, что они должны скинуться и собрать 6,5 миллиона и сделать за свой счёт ремонт дома. У нас три квартиры не собственники (живут по договору найма. — Прим. ред.) и пять собственников. <…> Какой ремонт? Воду провести, снаружи, внутри ремонт сделать… Собственники, конечно, написали, что они отказываются», — сообщила Анна Оренич.


«Собрание проходило возле дома. Были представители ЖЭУ (УК «ЖЭУ-Ремстрой». — Прим. ред.). Как они сказали, что положено провести собрание между собственниками и предложить эту смету. <...> 


Но эти суммы нереальные, ни у кого таких сумм нет», — добавила старшая по дому Татьяна Усова.


Руководитель компании «ЖЭУ-Ремстрой» Владимир Астахов в разговоре с корреспондентом эмоционально заявил, что он о таком собрании не знает.


«Дом аварийный, под снос. Мы что, дебилы предлагать [такое] жителям? Кто вам такое сказал? <...> Я такого не слышал, собрания не проводил», — быстро закончил разговор Астахов. 


Жильцы дома также сообщили НГС, что на днях УК «ЖЭУ-Ремстрой» очистила подвал от мусора и перекрыла шифером часть крыши. Это случилось после того, как к ним с проверкой приехал представитель департамента энергетики и коммунального хозяйства мэрии.


Жильцы рассказали, что после появления инспектора из мэрии, УК начала чистить в доме подвалы
Жильцы рассказали, что после появления инспектора из мэрии, УК начала чистить в доме подвалы


Напомним, перед губернаторскими выборами жильцы дома на Портовой, 4 повесили на стене здания баннер c обращением к президенту России, где попросили его расселить их дом. Баннер провисел недолго: сначала его просто сняли сотрудники УК «ЖЭУ-Ремстрой», а после того, как жильцы баннер повесили вновь, сотрудники УК вернулись снимать баннер уже вместе с участковым полиции

Прочтений: 10228

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (61)61
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено