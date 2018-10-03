Пропали 19 коробок: сибирячка переехала в Петербург, но потеряла по дороге вещи

Сибирячка нашла новую работу в Питере и переехала





30-летняя сибирячка Алёна Комарова в сентябре переехала из Новосибирска в Питер из-за смены работы. Вместе с Алёной должны были переехать и вещи, которые она упаковала в коробки и доверила транспортной компании «ПЭК», которую ей посоветовали друзья.







«Все вещи были отданы транспортной компании "ПЭК", их должны были доставить 26 сентября, мне их доставили на склад, должны были доставить до квартиры. Позвонили, что 28-го будет доставка, потом с утра 28-го отзвонились, что не могут их найти на складе, и дальше у меня неделю тянутся постоянные созвоны», — рассказала корреспонденту НГС Алёна Комарова.







Алёна собрала в коробки практически все свои вещи, кроме самых необходимых, которые она взяла в самолёт





Таким образом, доставка вещей переносилась два раза, и в последний раз сибирячке пообещали, что их доставят 4 октября.







«Один раз сказали, что нашли — от ответственного сотрудника поступила такая информация, потом опять заявили, что ничего не найдено, когда я сидела дома, ждала в очередной раз доставку. И, собственно, сегодня мне сказали, что найдено 16 позиций из 19», — описала ситуацию переехавшая сибирячка.





На сайте транспортной компании по трек-номеру указано, что груз приехал вечером 26 сентября. Тем не менее вещи так и не привезли, хотя на сайте компании указано, что они готовы к выдаче





Всего из Новосибирска в Санкт-Петербург автомобилем отправилось 19 коробок Алёны, в трёх из них были хрупкие вещи — посуда, компьютер и телевизор. Алёна Комарова подозревает, что именно эти коробки не могут найти «специально», потому что с ними что-то случилось. На сайте транспортной компании при вводе трек-номера отслеживания указано, что четыре коробки помялись при перевозке.





Сама сибирячка улетела в новый город налегке — с одним рюкзаком.







«Какая-то одноразовая посуда, что-то было в квартире, а в плане одежды — уже немного холодает, и хотелось бы свои пуховики увидеть. Ну и как бы ношу на работу одно и то же, тоже уже надоело», — описала, как справляется без вещей, Алёна Комарова.







Корреспондент НГС обратилась в транспортную компанию за комментарием, однако оперативно ответ получить не удалось.





С такими ситуациями можно столкнуться и на обычной почте — в начале сентября новосибирцы 4 дня не могли получить свои посылки из-за того, что в отделении почты не было света.