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BMW показала новую машину с фарами и дверями от Lexus

Компания BMW представила новое поколение седана 3-й серии, машина выросла в размерах, длина достигла 4709 мм (+85 мм). В дизайне экстерьера появились мотивы Lexus - похожая выштамповка проходит по низу дверей, а фары получили характерные «зазубрины».


BMW показала новую машину с фарами и дверями от Lexus


«Презентовать автомобиль должны в этом году в России. Скорее всего мы его увидим в живую в начале следующего года», - уточнили в отделе продаж новосибирского дилера BMW «ЭлитАвто Сибирь». Серьезно изменился и интерьер «трешки» - BMW в этом году показала новый дизайн передней панели и центрально консоли. 


BMW показала новую машину с фарами и дверями от Lexus


Объявлены и российские цены на автомобиль - «трешка» подорожала примерно на 200 тысяч рублей. Заднеприводная версия с 190-сильным дизелем будет стоить от  2 580 000 рублей, а бензиновый 258-сильный вариант стартует от 2 870 000 рублей.


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