В Новосибирск приехала «Синяя птица», которую сама группа называет двойниками

Их концерт состоится в ДК Горького

Такая растяжка висит около места проведения концерта — у ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого
Такая растяжка висит около места проведения концерта — у ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого

Сегодня вечером, 3 октября, во Дворце культуры имени Горького пройдёт концерт ансамбля «Синяя птица» — об этом сообщается в разделе «Афиша» на сайте ДК. Однако менеджеры вокально-инструментального ансамбля, который был популярен c 1970-х годов, утверждают, что состав «Синей птицы» под руководством своего основателя Роберта Болотного в Новосибирске сегодня не выступает, а вместо него приехал двойник группы.


«Это аферист. Это люди, не имеющие отношения к "Синей птице", с которыми мы судимся. <…> Это человек, который выдает себя за брата Сергея Дроздова, который умер, солист у нас был легендарный. То есть это чистой воды мошенничество», — прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС администратор ансамбля Юрий Александров.


Как рассказал Юрий Александров, судебные тяжбы с коллективом-двойником идут с 2012 года, когда умер солист. Тогда, по словам администратора ВИА, и появился «дублёр» Александр Дроздов, который начал выступать с коллективом под брендом «Синяя птица».


В самом ансамбле под руководством создателя Роберта Болотного считают, что Александр Дроздов аферист
В самом ансамбле под руководством создателя Роберта Болотного считают, что Александр Дроздов аферист


Но региональный директор Александра Дроздова, имя которого фигурирует на афишах в Новосибирске, утверждает, что всё законно.


«"Синяя птица" Александра Дроздова, где [он] солист, — там зарегистрирован этот бренд, и под ним можно открыто выступать, везде использовать в афишах. А есть второй состав — эти ребята тоже выступали ещё с Сергеем Дроздовым, и просто вот такая вот история, бывает иногда», — объяснил корреспонденту НГС региональный директор солиста Александра Дроздова Владимир Урецкий.


Несмотря на то, что времена советской и постсоветской эстрады уже прошли, новосибирцы до сих пор любят ходить на концерты любимой музыки — так, в прошлом году жители города выбрались в Экспоцентр, чтобы услышать хиты 90-х

Прочтений: 698

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено