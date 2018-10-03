В Новосибирск приехала «Синяя птица», которую сама группа называет двойниками

Такая растяжка висит около места проведения концерта — у ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого

Сегодня вечером, 3 октября, во Дворце культуры имени Горького пройдёт концерт ансамбля «Синяя птица» — об этом сообщается в разделе «Афиша» на сайте ДК. Однако менеджеры вокально-инструментального ансамбля, который был популярен c 1970-х годов, утверждают, что состав «Синей птицы» под руководством своего основателя Роберта Болотного в Новосибирске сегодня не выступает, а вместо него приехал двойник группы.







«Это аферист. Это люди, не имеющие отношения к "Синей птице", с которыми мы судимся. <…> Это человек, который выдает себя за брата Сергея Дроздова, который умер, солист у нас был легендарный. То есть это чистой воды мошенничество», — прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС администратор ансамбля Юрий Александров.







Как рассказал Юрий Александров, судебные тяжбы с коллективом-двойником идут с 2012 года, когда умер солист. Тогда, по словам администратора ВИА, и появился «дублёр» Александр Дроздов, который начал выступать с коллективом под брендом «Синяя птица».







В самом ансамбле под руководством создателя Роберта Болотного считают, что Александр Дроздов аферист





Но региональный директор Александра Дроздова, имя которого фигурирует на афишах в Новосибирске, утверждает, что всё законно.







«"Синяя птица" Александра Дроздова, где [он] солист, — там зарегистрирован этот бренд, и под ним можно открыто выступать, везде использовать в афишах. А есть второй состав — эти ребята тоже выступали ещё с Сергеем Дроздовым, и просто вот такая вот история, бывает иногда», — объяснил корреспонденту НГС региональный директор солиста Александра Дроздова Владимир Урецкий.







Несмотря на то, что времена советской и постсоветской эстрады уже прошли, новосибирцы до сих пор любят ходить на концерты любимой музыки — так, в прошлом году жители города выбрались в Экспоцентр, чтобы услышать хиты 90-х.