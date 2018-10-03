На улице Титова закрывают трамвайную остановку

Когда её снова откроют, в мэрии пока не знают

Через остановку проходят два трамвайных маршрута





Мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии трамвайной остановки «Посёлок Южный» на чётной стороне улице Титова (со стороны площади Станиславского).





«Это связано с выполнением работ первого этапа строительства объекта "Автомобильная дорога общего пользования по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска (участок от улицы Бийской до улицы Дукача)" по улице Титова на участке от улицы Бийской до улицы Заозерной, в зоне которого расположен остановочный пункт», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Остановку закрыли сегодня, 3 октября, — когда её откроют, будет зависеть от скорости ремонта, точных дат пока нет.





Через остановку ходят два маршрута: № 2 («"Чистая Слобода" — Площадь Маркса») и № 8 («"Чистая Слобода" — ТЭЦ-2»).



