На улице Титова закрывают трамвайную остановку

Когда её снова откроют, в мэрии пока не знают

Через остановку проходят два трамвайных маршрута
Через остановку проходят два трамвайных маршрута


Мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии трамвайной остановки «Посёлок Южный» на чётной стороне улице Титова (со стороны площади Станиславского).


«Это связано с выполнением работ первого этапа строительства объекта "Автомобильная дорога общего пользования по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска (участок от улицы Бийской до улицы Дукача)" по улице Титова на участке от улицы Бийской до улицы Заозерной, в зоне которого расположен остановочный пункт», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Остановку закрыли сегодня, 3 октября, — когда её откроют, будет зависеть от скорости ремонта, точных дат пока нет.


Через остановку ходят два маршрута: № 2 («"Чистая Слобода" — Площадь Маркса») и № 8 («"Чистая Слобода" — ТЭЦ-2»).


В середине сентября трамвай № 2 попал в список популярных маршрутов с бесплатными пересадками, которые появились благодаря введению сетевого тарифа в июле.

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