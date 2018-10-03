На улице Титова закрывают трамвайную остановку
Когда её снова откроют, в мэрии пока не знают
Мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии трамвайной остановки «Посёлок Южный» на чётной стороне улице Титова (со стороны площади Станиславского).
«Это связано с выполнением работ первого этапа строительства объекта "Автомобильная дорога общего пользования по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска (участок от улицы Бийской до улицы Дукача)" по улице Титова на участке от улицы Бийской до улицы Заозерной, в зоне которого расположен остановочный пункт», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Остановку закрыли сегодня, 3 октября, — когда её откроют, будет зависеть от скорости ремонта, точных дат пока нет.
Через остановку ходят два маршрута:
В середине сентября трамвай
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Скриншот yandex.ru/maps