Против были только пятеро: Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе

Теперь возраст выхода на пенсию для мужчин будет составлять 65 лет, а для женщин — 60

Владимир Путин своими поправками немного смягчил непопулярную в обществе реформу





В среду, 3 октября, Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин на пять лет.







За одобрение проголосовали 149 сенаторов, пятеро выступили против и трое воздержались, сообщает ТАСС.







Пока что возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, а для женщин — 55. Теперь планка поднимется до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.







Изначально правительство РФ, которое и внесло документ в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, но затем президент Владимир Путин предложил понизить эту планку до 60 лет, что было одобрено.







Ранее мы рассказывали, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 328 депутатов «Единой России».





27 сентября Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе. Теперь его принял и Совет Федерации. Документ остается лишь подписать Владимиру Путину.