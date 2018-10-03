Против были только пятеро: Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе

Теперь возраст выхода на пенсию для мужчин будет составлять 65 лет, а для женщин — 60

Владимир Путин своими поправками немного смягчил непопулярную в обществе реформу
Владимир Путин своими поправками немного смягчил непопулярную в обществе реформу


В среду, 3 октября, Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин на пять лет.


За одобрение проголосовали 149 сенаторов, пятеро выступили против и трое воздержались, сообщает ТАСС.


Пока что возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, а для женщин — 55. Теперь планка поднимется до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.


Изначально правительство РФ, которое и внесло документ в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, но затем президент Владимир Путин предложил понизить эту планку до 60 лет, что было одобрено.


Ранее мы рассказывали, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. За него проголосовали 328 депутатов «Единой России».


27 сентября Госдума окончательно приняла закон о пенсионной реформе. Теперь его принял и Совет Федерации. Документ остается лишь подписать Владимиру Путину.

Прочтений: 2024
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