Владимир Городецкий вышел на новую работу

Ему вручили новое удостоверение и значок

Бывший губернатор Новосибирской области теперь работает в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Бывший губернатор Новосибирской области теперь работает в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Сегодня, 3 октября, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий приступил к работе в Совете Федерации — он вошёл в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.


На заседании Совета Федерации новым сенаторам представили нового коллегу — областное правительство в верхней палате парламента России теперь представляет экс-губернатор Владимир Городецкий. 


«Им вручены удостоверения и знаки членов Совета Федерации», — сообщается на сайте Совфеда.


Президент Владимир Путин уволил Владимира Городецкого в начале октября 2017 года — после отставки бывший губернатор некоторое время работал помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Городецкого в Совет Федерации направил новый губернатор Андрей Травников, избранный в сентябре.

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