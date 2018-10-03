Владимир Городецкий вышел на новую работу
Ему вручили новое удостоверение и значок
Сегодня, 3 октября, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий приступил к работе в Совете Федерации — он вошёл в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
На заседании Совета Федерации новым сенаторам представили нового коллегу — областное правительство в верхней палате парламента России теперь представляет экс-губернатор Владимир Городецкий.
«Им вручены удостоверения и знаки членов Совета Федерации», — сообщается на сайте Совфеда.
Президент Владимир Путин уволил Владимира Городецкого в начале октября 2017 года — после отставки бывший губернатор некоторое время работал помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Городецкого в Совет Федерации направил новый губернатор Андрей Травников, избранный в сентябре.
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой