Из ХК «Сибирь» ушёл канадский нападающий

Он сыграл в 11 матчах сезона, но ни разу не забил

Кори Эммертон присоединился к «Сибири» в этом сезоне и не сумел показать хороших результатов
Кори Эммертон присоединился к «Сибири» в этом сезоне и не сумел показать хороших результатов

Игрок из Канады Кори Эммертон покинул ХК «Сибирь» — центральный нападающий не заработал ни одного очка за 11 игр сезона КХЛ. 


Контракт с канадцем был расторгнут по обоюдному согласию, сообщила сегодня пресс-служба клуба. 


Кори Эммертон пришёл в команду в мае этого года. До этого в сезоне 2014/2015 он выступал за ХК «Сочи», также играл за швейцарскую команду «Амбри-Пиотта». 


С начала сезона «Сибирь» провела 13 встреч, а в 12 из них проиграла — это антирекорд КХЛ. В последнем матче клубу удалось победить


Сейчас клуб из Новосибирска занимает последнее место в Восточной конференции лиги. Следующая игра с ЦСКА состоится 5 октября в ЛДС «Сибирь».

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