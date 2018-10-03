Из ХК «Сибирь» ушёл канадский нападающий
Он сыграл в 11 матчах сезона, но ни разу не забил
Игрок из Канады Кори Эммертон покинул ХК «Сибирь» — центральный нападающий не заработал ни одного очка за 11 игр сезона КХЛ.
Контракт с канадцем был расторгнут по обоюдному согласию, сообщила сегодня пресс-служба клуба.
Кори Эммертон пришёл в команду в мае этого года. До этого в сезоне 2014/2015 он выступал за ХК «Сочи», также играл за швейцарскую команду «Амбри-Пиотта».
С начала сезона «Сибирь» провела 13 встреч, а в 12 из них проиграла — это антирекорд КХЛ. В последнем матче клубу удалось победить.
Сейчас клуб из Новосибирска занимает последнее место в Восточной конференции лиги. Следующая игра с ЦСКА состоится 5 октября в ЛДС «Сибирь».
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Александра Трофименко
Фото hcsibir.ru