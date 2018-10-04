Писательница из Новосибирска выпустила книгу рассказов о капитане Борще
Главный герой книги каждый день варит борщ и заправляет им свою яхту
Детская писательница, выпускница факультета журналистики Новосибирского госуниверситета Анна Анисимова выпустила новую книгу «Капитан Борщ».
«Это цикл коротких рассказов о капитане, который каждый день варит борщ, заправляет свою яхту борщом и катается по морю», — сообщила корреспонденту НГС автор книги, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге.
По словам писательницы, идея книги пришла ей в голову во время плавания на пароме.
«Мы с мужем плыли в Хельсинки, забрались на верхнюю палубу, а там так вкусно пахло борщом, что мой муж пошутил: кажется, наш паром плывёт на борще. Тогда я подхватила, что за штурвалом стоит капитан Борщ, что для борща есть специальный борщебак, и стала придумывать истории», — рассказала Анна Анисимова.
Она уточнила, что в прошлом году рукопись «Капитана Борща» победила в конкурсе «Новая детская книга», организованном издательством «Росмэн». Именно по итогам этого конкурса издательство и выпустило сборник рассказов.
В книге 32 страницы. Её проиллюстрировала Инна Папоротная — художница из белорусского города Гродно, поэтому на картинках изображены его улицы.
Анна Анисимова добавила, что эта книжка рассчитана на самых маленьких читателей — дошколят. Но она может быть интересна и младшим школьникам, и всем, «кто любит неожиданные истории и просто борщ».
Ранее писательница и журналист из Новосибирска Елена Климова выпустила книгу добрых сказок «Летать легко» для маленьких пациентов больниц — деньги на издание сборника собирали горожане.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Анной Анисимовой