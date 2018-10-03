Скорбящие по советской власти новосибирцы поставили в Первомайском сквере кубы
Активисты посвятили стенды событиям октября 1993 года
Сегодня, 3 октября, новосибирские коммунисты развернули в центре города акцию в память о событиях октября 1993 года, когда произошёл штурм Белого дома в Москве.
Активисты расставили рядом с фонтаном Первомайского сквера информационные кубы с хроникой событий тех дней. На своих плакатах коммунисты выражают сожаление о произошедшем.
Среди других публичных акций, которые недавно организовывала эта партия, был митинг против повышения пенсионного возраста — он прошёл 22 сентября на площади Пименова.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова