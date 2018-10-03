Скорбящие по советской власти новосибирцы поставили в Первомайском сквере кубы

Активисты посвятили стенды событиям октября 1993 года

Кубы выставили в сквере на два часа — с 15:00 до 17:00
Кубы выставили в сквере на два часа — с 15:00 до 17:00


Сегодня, 3 октября, новосибирские коммунисты развернули в центре города акцию в память о событиях октября 1993 года, когда произошёл штурм Белого дома в Москве.


Активисты расставили рядом с фонтаном Первомайского сквера информационные кубы с хроникой событий тех дней. На своих плакатах коммунисты выражают сожаление о произошедшем.


На стендах пересказаны события 3–4 октября 1993 года
На стендах пересказаны события 3–4 октября 1993 года


Организатором акции выступил обком КПРФ
Организатором акции выступил обком КПРФ


Ещё одно памятное мероприятие пройдёт сегодня в сквере Героев Революции
Ещё одно памятное мероприятие пройдёт сегодня в сквере Героев Революции


Среди других публичных акций, которые недавно организовывала эта партия, был митинг против повышения пенсионного возраста — он прошёл 22 сентября на площади Пименова.

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