Скорбящие по советской власти новосибирцы поставили в Первомайском сквере кубы

Кубы выставили в сквере на два часа — с 15:00 до 17:00





Сегодня, 3 октября, новосибирские коммунисты развернули в центре города акцию в память о событиях октября 1993 года, когда произошёл штурм Белого дома в Москве.





Активисты расставили рядом с фонтаном Первомайского сквера информационные кубы с хроникой событий тех дней. На своих плакатах коммунисты выражают сожаление о произошедшем.





На стендах пересказаны события 3–4 октября 1993 года





Организатором акции выступил обком КПРФ





Ещё одно памятное мероприятие пройдёт сегодня в сквере Героев Революции





Среди других публичных акций, которые недавно организовывала эта партия, был митинг против повышения пенсионного возраста — он прошёл 22 сентября на площади Пименова.