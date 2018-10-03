Уроженец Новосибирска стал солистом берлинского балета

До этого он 10 лет выступал в американском театре балета в Нью-Йорке

Даниил Симкин выступает на сцене с 5 лет

Уроженец Новосибирска, 31-летний танцор балета Даниил Симкин стал новым солистом Берлинского государственного балета в новом сезоне 2018/19.







«Хотя я чувствую себя немцем, я чувствую симпатию к славянским душам. Тут Берлин подходит очень хорошо, потому что это самый восточный мегаполис Запада и славянского культурного влияния здесь больше всего», — рассказал танцор Даниил Симкин изданию Tagesspiegel.





В ближайшее время он станцует одни из главных ролей в трёх балетах — Ленского в «Евгении Онегине», Принца в «Щелкунчике» и Солора в «Баядерке».











Справка: Даниил Симкин родился в семье танцоров балета Дмитрия Симкина и Ольги Александровой в 1987 году. В 1990-х годах семья эмигрировала в Висбаден в Германии. С 5 лет Даниил стал танцевать на сцене государственного театра в Висбадене, а с 12 лет начал выигрывать в конкурсах балета. После окончания средней школы новосибирец стал танцевать в Венском государственном балете, а в 2008 году присоединился к американской балетной труппе в Нью-Йорке, где танцевал последние десять лет.





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