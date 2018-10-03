Тариф на вежливого кондуктора: министр объяснил подорожание проезда нехваткой кадров

Перевозчики утверждают, что повысить тариф нужно для обновления автопарка и повышения зарплат сотрудникам

Новосибирские перевозчики заявили, что водители и кондукторы стали чаще увольняться из-за низкой зарплаты — руководители предприятий считают, что без роста тарифа в общественном транспорте они не смогут поднять зарплаты персоналу.







«Особо я бы заострил внимание на проблеме кадров. В последнее время увеличился отток самой нужной и основной нашей профессии — водителей троллейбусов и трамваев. Более 80% увольняющихся называют причиной увольнения низкие зарплаты. На сегодняшний день укомплектование смен водителей составляет чуть более 84%. Оставшиеся сотрудники периодически работают в режиме постоянного нарушения режима труда и отдыха. К сожалению, такие случаи тоже бывают. Также ощущается нехватка по кондукторам, если говорить по штату, то это чуть более 80% по укомплектованию», — рассказал сегодня на встрече c представителями транспортных компаний директор «Горэлектротранспорта» Константин Прокин.





Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что в этом году выросло число жалоб новосибирцев на поведение сотрудников общественного транспорта — среди причин этого он видит перегруженность водителей и кондукторов.





Министр заявил, что повышение тарифа поможет решить проблему нехватки кадров в транспортных предприятиях.





«В первую очередь предлагаемый тариф должен был экономически обоснован. Самое главное подтвердить те затраты экономически обоснованные, которые перевозчики несут сейчас и будут нести в дальнейшем. С этим вопросом нужно поднимать вопрос об эффективности пассажирских перевозок и их развитии, когда мы это увидим, только тогда можно будет поднимать вопрос и о поднятии тарифа. Потому что просто поднять тариф, чтобы закрыть какие-то долги, — это неправильно. В первую очередь людям, жителям города Новосибирска нужно показать, насколько работа пассажирского транспорта у нас улучшится. Нужно слышать мнение людей, мы говорим не только об обновлении подвижного состава, но и об оптимизации самой маршрутной сети. К сожалению, в последнее время количество жалоб граждан, жалующихся на отсутствие автобусов, — последние события, которые были у нас на ОбьГЭС (вероятно, имеется в виду временные перебои на маршруте № 7 в Советском районе Новосибирска. — Прим. ред.), — это жалобы граждан и на поведение кондукторов, и самих водителей. Здесь как раз проблема нехватки кадров», — сказал Анатолий Костылевский.





Дата, когда утвердят новые тарифы, пока не известна. Неделю назад перевозчики предоставили областному департаменту по тарифам документы о своих затратах. Президент «Транспортного союза Сибири» Валерий Новосёлов считает, что результаты проверки комиссии могут объявить уже к концу этой недели. Повышение тарифов публично поддержали и новосибирские власти, включая мэра Анатолия Локтя.



