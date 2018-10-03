Новосибирец сдал на металлолом две чужих машины

За каждую из них в пункте приёма металла ему заплатили по 6 тысяч

Обвиняемый вывез на грузовике два ВАЗа с улицы Новая Заря
Обвиняемый вывез на грузовике два ВАЗа с улицы Новая Заря

В Новосибирске пойдёт под суд 39-летний житель улицы Народной, который вывез с придомовых парковок в Калининском районе две чужих машины и сдал их в пункт приёма металла.


«Просто ему понадобились деньги, у него сложилась тяжёлая жизненная ситуация. У него трое детей, <…> официально не трудоустроен», — привёл показания обвиняемого заместитель прокурора Калининского района Аркадий Козлов.


Как следует из материалов уголовного дела, автомобили ВАЗ-21093 и ВАЗ-2106 были припаркованы на улице Новая Заря: один — возле дома № 47, другой — возле дома № 51. По словам их владельцев, машины были не на ходу, пояснил заместитель прокурора.


По его данным, в августе 2018 года обвиняемый увидел эти автомобили и посчитал, что они бесхозные, поэтому решил забрать их и сдать в пункт приёма металла. Чтобы вывезти припаркованные машины, он дважды заказывал грузовик.


Как уточнил Аркадий Козлов, в пункте приёма металла за каждый из этих автомобилей новосибирцу заплатили по 6 тысяч рублей.


Когда владельцы машин заметили их пропажу, они обратились с заявлениями в полицию. 


Но к тому времени, когда преступление было раскрыто, оба автомобиля оказались уже разобраны, а металл сдан на переплавку.


Сдавший их на металлолом мужчина теперь пойдёт под суд — его обвиняют в кражах со значительным ущербом (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как рассказал заместитель прокурора, каждый из владельцев оценил украденную машину в 15 тысяч рублей. Одному из них обвиняемый уже полностью возместил ущерб, другому отдал только 5 тысяч рублей.


Прокуратура Калининского района уже направила уголовное дело в суд.


Год назад Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по похожему делу: работник автомастерской Александр Спольник получил реальный срок за то, что украл две припаркованных дорогих иномарки и разобрал их на запчасти

Прочтений: 3857

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено