Новосибирец сдал на металлолом две чужих машины

За каждую из них в пункте приёма металла ему заплатили по 6 тысяч

Обвиняемый вывез на грузовике два ВАЗа с улицы Новая Заря

В Новосибирске пойдёт под суд 39-летний житель улицы Народной, который вывез с придомовых парковок в Калининском районе две чужих машины и сдал их в пункт приёма металла.







«Просто ему понадобились деньги, у него сложилась тяжёлая жизненная ситуация. У него трое детей, <…> официально не трудоустроен», — привёл показания обвиняемого заместитель прокурора Калининского района Аркадий Козлов.







Как следует из материалов уголовного дела, автомобили ВАЗ-21093 и ВАЗ-2106 были припаркованы на улице Новая Заря: один — возле дома № 47 , другой — возле дома № 51 . По словам их владельцев, машины были не на ходу, пояснил заместитель прокурора.







По его данным, в августе 2018 года обвиняемый увидел эти автомобили и посчитал, что они бесхозные, поэтому решил забрать их и сдать в пункт приёма металла. Чтобы вывезти припаркованные машины, он дважды заказывал грузовик.







Как уточнил Аркадий Козлов, в пункте приёма металла за каждый из этих автомобилей новосибирцу заплатили по 6 тысяч рублей.







Когда владельцы машин заметили их пропажу, они обратились с заявлениями в полицию.





Но к тому времени, когда преступление было раскрыто, оба автомобиля оказались уже разобраны, а металл сдан на переплавку.







Сдавший их на металлолом мужчина теперь пойдёт под суд — его обвиняют в кражах со значительным ущербом (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как рассказал заместитель прокурора, каждый из владельцев оценил украденную машину в 15 тысяч рублей. Одному из них обвиняемый уже полностью возместил ущерб, другому отдал только 5 тысяч рублей.







Прокуратура Калининского района уже направила уголовное дело в суд.







Год назад Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по похожему делу: работник автомастерской Александр Спольник получил реальный срок за то, что украл две припаркованных дорогих иномарки и разобрал их на запчасти.