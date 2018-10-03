Instagram «упал»: новосибирцы пожаловались на массовый сбой работы приложения

Пользователи не могут обновить ленту новостей и зайти в другие профили

Днём 3 октября новосибирцы остались без доступа к Instagram — произошёл массовый сбой соцсети.







Сбой произошёл около 14:00. Приложение на смартфонах отказывается обновлять ленту, а веб-версия выдаёт ошибку сервера.





По данным карты сбоев на сайте Downdetector, соцсеть не работает и в других странах, в том числе в США, Австралии, Великобритании, Германии, Аргентине и других. В официальных аккаунтах Instagram в других социальных сетях комментариев о сбое пока нет.





Обновлено: После публикации заметки новосибирские пользователи сообщили, что соцсеть снова заработала. На сайте Downdetector ошибки в работе приложения ещё остаются актуальными.





Новосибирцы нередко жалуются на сбои в разных социальных сетях и интернет-сервисах. Недавно они столкнулись с проблемами при запуске Яндекс.Почты.