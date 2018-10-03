Владимир Путин предложил смягчить наказание за экстремизм

По мнению президента, это гуманизирует российское законодательство

Владимир Путин предложил смягчить наказание за экстремизм


Владимир Путин внес свои поправки в статью 282 УК РФ об экстремизме: за нарушение закона впервые президент предложил наказывать по административным меркам закона — штрафом, арестом или исправительными работами. В пояснительной записке к документу, который уже опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, говорится, что не во всех случаях уголовное наказание является обоснованным.


В новом формате за нарушение будет предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или до 15 суток ареста. А вот уголовными будут признаваться поступки, если они совершены субъектом повторно в течение года.


Добавим, что сейчас нарушение ч. 1 ст. 282 УК РФ чревато штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или принудительными работами на срок от одного года до четырех лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

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