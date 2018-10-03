Четыре новосибирских АЗС оштрафованы за некачественный бензин

За запрещённые присадки в топливе они должны заплатить 2 миллиона

Многие АЗС не согласны со штрафами и пытаются их оспорить в суде, признали в Росстандарте
Многие АЗС не согласны со штрафами и пытаются их оспорить в суде, признали в Росстандарте

В Новосибирской области сотрудники Росстандарта оштрафовали четыре АЗС — там обнаружили некачественное топливо.


О штрафах сообщила сегодня руководитель Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Людмила Галатай. 


«По состоянию на 1 октября вынесено четыре постановления по ч. 2 [ст. 14.43.1 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технического регламента"] — нарушение физико-химических показателей и возбуждено одно дело по ч. 3 — повторное нарушение ч. 2. По ч. 2 минимальная сумма штрафа составляет 500 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение на порядок больше — либо 3% от прошлогодней годовой выручки предприятия, но не менее 2 миллионов рублей», — пояснила Людмила Галатай.

Также руководитель Сибирского управления отметила, что обычно АЗС пытаются обжаловать штрафы. «Так, например ООО "Зеленый остров" обжаловал в арбитражном суде наше постановление. В итоге суд признал постановление незаконным и снизил сумму штрафа до 250 тысяч рублей. Компания предоставила в суд какие-то бумаги, возможно, о том, что у них тяжёлая финансовая ситуация, что они нарушили впервые, не знаю», — рассказала Людмила Галатай.


Она отметила, что самым частым нарушением физико-химических показателей становится наличие в дизельном топливе и бензине большого количества серы. 


«Иногда бывают в бензин добавляют запрещённые присадки, например, монометиланелин», — заметила Людмила Галатай.

Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская заявил, что работа, проводимая Росстандартом, недостаточно эффективна. «Меры либо неэффективны, либо недостаточны. Как мы видим по статистике, снижения показателей контрафакта нет. В 2017 году из 15 проверенных станций нарушения обнаружили на 5. В 2018 году из 13 — на 4. Складывается ощущение, что введённый штраф не напугал продавцов контрафакта», — сказала Юлия Золотовская.

По её мнению, Росстандарт напрасно наказывает именно заправки, а ответственность за некачественное топливо должны нести другие участники рынка. «Наказывать АЗС — это не совсем правильно. Серая зона находится между заводом и АЗС — на этапе хранения, перевозки, перевалки и так далее. Именно на этом этапе происходят метаморфозы с топливом. Кроме того, цена растёт каждый день, и пока нет причин говорить, что она снизится», — считает Юлия Золотовская.

Президент ассоциации подчеркнула, что избавиться от контрафакта возможно только в том случае, если правительство будет предпринимать какие-либо меры по снижению цены. «Но об этом пока говорить сложно», — резюмировала она.


В этом году розничные цены на бензин обновили свой исторический рекорд — эксперты винят в этом картельный сговор оптовых нефтяных компаний. Уже летом цены расти перестали. Ранее НГС составлял рейтинг заправок по качеству топлива, но новосибирцы честно признались, что при выборе АЗС они обращают внимание в первую очередь на цену бензина, а не на его качество. 

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