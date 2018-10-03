Глава оборонного завода получил условный срок за мошенничество ценой в 20 миллионов

Руководитель «Электроагрегата» намерен приговор обжаловать

Суд приговорил Александра Одинца к четырём годам лишения свободы условно
Суд приговорил Александра Одинца к четырём годам лишения свободы условно

Центральный районный суд признал президента совета директоров холдинга АО «Электроагрегат» Александра Одинца виновным в мошенничестве и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно. 


«Я откровенно говорю, что я поражён таким обвинительным приговором», — заявил корреспонденту НГС адвокат Одинца Геннадий Шишебаров.


Шишебаров подчеркнул, что Александр Одинец планирует обжаловать приговор. Собеседник пояснил, что, по версии следствия, Одинец и экс-директор оборонного завода «Электроагрегат» Владимир Цыкин причинили ущерб бюджету государства примерно в 20 миллионов рублей. 


«Им вменяется в вину то, что они путём обмана приобрели право собственности на объект незавершённого строительства, принадлежащий государству, — рассказал Шишебаров. — На самом деле это госрегистрация, на госрегистрацию такие документы не представлялись. Они если бы эти документы составили и представили в Росреестр, когда регистрировали право собственности на реконструкцию здания... Это внутренние документы. Одна из причин, по которой мы говорим об этом деле, — а в чём обман? Если все документы подлинные... Там судья читала тихо, не всё понятно. Текст получим, уже будем обжаловать». 


Ранее «Континент Сибирь» писал, что по документам руководство «Электроагрегата» снесли здание и построили новое, а по факту вместо сноса старый объект был перестроен — строители разделили первый этаж и надстроили пятый.


Центральный районный суд признал Александра виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей, сообщили корреспонденту НГС в Центральном суде. 


В Новосибирской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. 


Справка: «Электроагрегат» специализируется на разработке и производстве автоматизированных стационарных, передвижных электроагрегатов и электростанций и пр. Поставляет продукцию по гособоронзаказу организациям Минобороны РФ, а также МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ. 


Это не первое уголовное дело, связанное с «Электроагрегатом». В прошлом году суд приговорил к реальному сроку руководителя застройщика комплекса «Снежная миля» на Большевистской Евгения Грибова, которого обвиняли в многомиллионном мошенничестве. Грибов являлся одним из акционеров завода «Электроагрегат» и в 2012 году приобрел принадлежащие компании помещения, записав их на подконтрольные ему юридические лица.

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