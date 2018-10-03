Блогер обвинил чиновника областного Гостехнадзора во взяточничестве и лишней зарплате

Сам Павел Фёдоров назвал разоблачения «заказом начальника»

Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил замруководителя областного Гостехнадзора в коррупции и мошенничестве
Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил замруководителя областного Гостехнадзора в коррупции и мошенничестве

Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил во взяточничестве и мошенничестве заместителя руководителя областной инспекции Гостехнадзора Павла Фёдорова — в своём ролике Романов заявил, что чиновник держит у себя в ведомстве «мёртвые души», за которые получает деньги, и берёт взятки за оформление техпаспортов на спецтехнику.


«Выписывались документы, техпаспорта на технику и продавались эти поддельные паспорта. <…> Вот этими действиями они (Фёдоров и сообщники. — Прим. ред.) причинили денежный ущерб государству и физическим лицам. Я сейчас суммы не назову, но они отражены в документах [проверки]. Расследование длилось достаточно долго, и ко мне <…> стали обращаться люди с просьбой показать их в репортаже. Потому что им есть что сказать [по действиям Фёдорова]. И вот когда я начал встречаться с людьми, которые делились информацией, мне сыпались [на телефон] угрозы. Может, за мной следят или слушают телефонные разговоры. <…> Текстом было написано: "если не прекратишь снимать ролики, до дома не дойдёшь"», — рассказал корреспонденту НГС блогер Евгений Романов. Он утверждает, что в полиции тем не менее не нашли повода для уголовного дела.


Как пояснил Романов, работники Гостехнадзора, свидетельствующие против Фёдорова в видео, готовы давать показания в рамках текущей прокурорской проверки. Блогер добавил, что намерен продолжить расследование работы чиновника и скоро опубликует второй ролик о его злоупотреблениях.



Заместитель руководителя Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области Павел Фёдоров в беседе с корреспондентом НГС по телефону отверг все обвинения и назвал их заказной кампанией, за которой стоит его непосредственный руководитель Станислав Субочев.


По словам Фёдорова, Субочев собирал со своих подчинённых деньги якобы на развитие инспекции, а поссорился с ним, когда Фёдоров потребовал прекратить поборы и вернуть собранное.


«Я сказал, что если он (Субочев. — Прим. ред.) не вернёт деньги, тогда я сообщу губернатору. <…> Тогда на меня пишут уведомление, что я взяточник и коррупционер <…>, и говорят: "Пиши заявление на губернатора на увольнение, или мы передадим [уведомление] в правительство". Я же им сказал: "Мне бояться нечего, передавайте". Что они и сделали. Но и я написал губернатору всю правду», — объяснил Фёдоров и добавил, что по закону уволить его может только губернатор.


По словам заместителя руководителя инспекции Гостехнадзора, его работу этим летом уже дважды проверяли, но обе проверки не обнаружили нарушений. В то же время нарушения нашли в работе Субочева, заявил Фёдоров и предоставил редакции НГС заключения по итогам этих проверок.


Станислав Субочев сообщил корреспонденту НГС, что ещё не видел ролик Романова, и от комментариев отказался. 


В предыдущем видео новосибирский блогер Евгений Романов обвинил чиновницу правительства Новосибирской области в коррупции и нарушении законодательства о запрете предпринимательской деятельности для госслужащих.

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