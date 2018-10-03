Ищите свой дом: карта домов, которые отремонтируют в 2019 году
В список попали три сотни домов в разных районах Новосибирска
Мэрия Новосибирска опубликовала список домов, которые отремонтируют в 2019 году, — НГС разместил их на интерактивной карте.
«Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города поручено не позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», — написано в постановлении мэрии.
В документе перечислен 291 многоквартирный дом, подлежащий капремонту, во всех районах города, в том числе на Красном проспекте, улицах Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Петухова, Станиславского, Большевистской, Никитина, Тимирязева и многих других.
Все дома, указанные в постановлении, НГС разместил на интерактивной карте.
Недавно в мэрии определились и со списком дорог, которые отремонтируют в следующем году, — среди них Бердское и Гусинобродское шоссе, улицы Гоголя, Фрунзе и другие.
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Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой
Карта автора на yandex.ru/maps