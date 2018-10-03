Две машины столкнулись на Богдашке: водителя Hyundai пришлось вырезать из салона

У пострадавшего ушибы и переломы

Авария случилась возле дома Богдана Хмельницкого, 102, недалеко от остановки «АЗС»
Авария случилась возле дома Богдана Хмельницкого, 102, недалеко от остановки «АЗС»


Утром 3 октября в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого столкнулись два автомобиля — Nissan Cefiro и Hyundai Solaris. 


«Nissan Cefiro двигался по Богдана Хмельницкого, Hyundai Solaris выезжал с улицы Дунаевского и не пропустил Nissan, произошло столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».


По информации аваркомов, пострадал водитель «Соляриса». У него ушибы, переломы — из салона машины его вырезали спасатели с помощью специнструмента.


ДТП случилось в 11:00 
ДТП случилось в 11:00 


Кроме спасателей МАСС на месте были пожарные. По уточнениям «Автоспаса», возгораний во время происшествия не было
Кроме спасателей МАСС на месте были пожарные. По уточнениям «Автоспаса», возгораний во время происшествия не было


Недавно помощь спасателей потребовалась и на другой аварии — на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, девушку и молодого человека из «Тойоты» вытаскивали спасатели.

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