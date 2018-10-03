Две машины столкнулись на Богдашке: водителя Hyundai пришлось вырезать из салона
У пострадавшего ушибы и переломы
Утром 3 октября в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого столкнулись два автомобиля — Nissan Cefiro и Hyundai Solaris.
«Nissan Cefiro двигался по Богдана Хмельницкого, Hyundai Solaris выезжал с улицы Дунаевского и не пропустил Nissan, произошло столкновение», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
По информации аваркомов, пострадал водитель «Соляриса». У него ушибы, переломы — из салона машины его вырезали спасатели с помощью специнструмента.
Недавно помощь спасателей потребовалась и на другой аварии — на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, девушку и молодого человека из «Тойоты» вытаскивали спасатели.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus