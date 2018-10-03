Из НГУ эвакуировали студентов и преподавателей

На площадке у главного корпуса стоят сотни человек

Учения начались в 12:00 и продлятся в течение двух часов
Учения начались в 12:00 и продлятся в течение двух часов

В Новосибирском государственном университете началась экстренная эвакуация: студентов и сотрудников вывели из корпусов.


«Все выходят быстро, но единственная проблема в том, что долгое время люди пытаются понять, куда идти. Только после того как двадцать раз всех позовут, направят куда-то, все понимают, что делать и куда двигаться. <…> Всех ведут на парковку за третьим корпусом», — описала ситуацию очевидица.


Накануне на сайте НГУ появилось сообщение о том, что 3 октября с 12:00 до 14:00 в корпусах университета на Пирогова, 1 будет проходить учебная эвакуация. О её начале студентов должны были оповестить звуковой сигнал и сообщения из динамиков в новом корпусе университета. Лифт на время эвакуации в НГУ планировали остановить. 


Всех студентов вывели на улицу
Всех студентов вывели на улицу


Занятия в университете остановились
Занятия в университете остановились


В начале недели пациентов и врачей эвакуировали из детской поликлиники № 22 на улице Зорге — в здании сработала пожарная сигнализация.

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