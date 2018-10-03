Напечатали налево: руководство полиграфического колледжа задержали за мошенничество

По версии следствия, задержанные заработали с помощью типографии колледжа более 10 миллионов

Роман Силкин на торжественной линейке в колледже 
Роман Силкин на торжественной линейке в колледже 

Директор и бухгалтер Новосибирского колледжа печати и информационных технологий были задержаны следователями по подозрению в мошенничестве. 


Ранее сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД России задержали по подозрению в мошенничестве 46-летнюю начальницу отдела кадров этого колледжа. «В ходе расследования уголовного дела и проведённых оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность 39-летнего директора колледжа и 46-летней бухгалтера образовательного учреждения», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области. 


По информации Следственного комитета, начальница отдела кадров зарегистрировала на своего родственника компанию по оказанию полиграфических услуг. С помощью директора и бухгалтера с 1 июля 2014-го по 1 июля 2018 года эта организация заключала договоры на изготовление полиграфической продукции — её печатали на оборудовании и силами штатных сотрудников колледжа. 


«В этом колледже есть типография, где работают сотрудники, и колледж может оказывать платные услуги, — пояснили в СК. — На родственника руководителя начальника отдела кадров была оформлена организация, которая также занималась полиграфическими [услугами]. С этой организацией договоры заключались, а услуги оказывала типография учреждения образовательного, и все денежные средства шли не в учреждения, а в эту организацию, которой распоряжались трое фигурантов по делу. Под видом того, что они оказывают платные услуги, которые идут в копилку колледжа». 


По версии следствия, за четыре года подозреваемые перевели на счёт подконтрольной организации около 10 миллионов рублей за произведённые работы, которые фактически выполнялись в типографии колледжа.


Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотреблением доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере). 


«В настоящее время директор и бухгалтер образовательного учреждения задержаны по подозрению в совершении преступлений, — пояснили в ведомстве. — По ходатайству следователя судом рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу». 


В Следственном комитете отказались назвать имена подозреваемых. На сайте Новосибирского колледжа печати и информационных технологий в качестве директора указан Роман Силкин, главным бухгалтером Наталья Фомина, а начальником отдела кадров Ирина Пальцева. 


«Никто комментировать эту ситуацию не будет», — ответили корреспонденту НГС в Новосибирском колледже печати и информационных технологий на вопрос о задержании Романа Силкина. 


Минувшим летом суд в Новосибирске вынес приговор по другому делу о многомиллионном мошенничестве — тогда к реальному сроку приговорили бывшего руководителя ООО «СтройКом» и ООО «Прометей-Пласт и К» Сергея Губкина, которого обвиняли в махинациях с продажей строящихся квартир. 

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