Новосибирец намеренно заразил знакомую ВИЧ: ему дали реальный срок

Новосибирец заразил свою знакомую ВИЧ весной 2017 года — спустя полтора года суд отправил его в колонию-поселение

Во вторник, 2 октября, в Новосибирске завершился суд по уголовному делу о намеренном заражении женщины ВИЧ-инфекцией.







На скамье подсудимых оказался её знакомый.







«Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении», — сообщила корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова.







По её словам, новосибирец знал о том, что у него ВИЧ, и в марте 2017 года намеренно заразил знакомую женщину во время полового контакта. Это случилось в Заельцовском районе Новосибирска.





Более детально об обстоятельствах случившегося гособвинитель рассказывать не стала, пояснив, что не может делать этого без согласия потерпевшей, — речь идёт о разглашении подробностей личной жизни.







Представитель прокуратуры добавила, что мужчину судили в закрытом режиме. Заельцовский районный суд Новосибирска признал его виновным по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Приговор в законную силу ещё не вступил.







Как уточнила Светлана Левшакова, свою вину осуждённый не признал: он настаивал на том, что у него «не было умысла» заражать женщину.







Ранее приговор по похожему делу вынес Кировский районный суд: 32-летний мужчина получил реальный срок за заражение своей партнёрши. Девушка узнала, что у него ВИЧ, уже после секса.

