Новосибирец намеренно заразил знакомую ВИЧ: ему дали реальный срок
Прокуратура уверена, что осуждённый заранее знал о своём диагнозе
Во вторник, 2 октября, в Новосибирске завершился суд по уголовному делу о намеренном заражении женщины ВИЧ-инфекцией.
На скамье подсудимых оказался её знакомый.
«Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении», — сообщила корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова.
По её словам, новосибирец знал о том, что у него ВИЧ, и в марте 2017 года намеренно заразил знакомую женщину во время полового контакта. Это случилось в Заельцовском районе Новосибирска.
Более детально об обстоятельствах случившегося гособвинитель рассказывать не стала, пояснив, что не может делать этого без согласия потерпевшей, — речь идёт о разглашении подробностей личной жизни.
Представитель прокуратуры добавила, что мужчину судили в закрытом режиме. Заельцовский районный суд Новосибирска признал его виновным по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Приговор в законную силу ещё не вступил.
Как уточнила Светлана Левшакова, свою вину осуждённый не признал: он настаивал на том, что у него «не было умысла» заражать женщину.
Ранее приговор по похожему делу вынес Кировский районный суд: 32-летний мужчина получил реальный срок за заражение своей партнёрши. Девушка узнала, что у него ВИЧ, уже после секса.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова