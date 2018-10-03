Официальные причины обысков в СК и полиции пока не раскрывают

Обыски идут в здании районной администрации на проспекте Лаврентьева, 14

Следователи пришли с обысками в администрацию Советского района Новосибирска.







Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области и в пресс-службе областного управления МВД.





Подробности обысков в обоих ведомствах пока не раскрывают.





Районное издание «Родные берега» указывает, что обыски проходят в кабинете заместителя главы администрации Павла Ладышкина, а также у него дома.





«Как сообщает источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей)», — сообщает издание.





В приёмной администрации Советского района от комментариев отказались.





Информация дополняется.





В начале года НГС рассказывал о другом чиновнике мэрии, деятельность которого привлекла внимание следователей, — 30 января был задержан замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергей Елисеев.