Следователи пришли с обысками в администрацию Советского района

Официальные причины обысков в СК и полиции пока не раскрывают

Обыски идут в здании районной администрации на проспекте Лаврентьева, 14
Обыски идут в здании районной администрации на проспекте Лаврентьева, 14

Следователи пришли с обысками в администрацию Советского района Новосибирска.


Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области и в пресс-службе областного управления МВД.


Подробности обысков в обоих ведомствах пока не раскрывают. 


Районное издание «Родные берега» указывает, что обыски проходят в кабинете заместителя главы администрации Павла Ладышкина, а также у него дома. 


«Как сообщает источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей)», — сообщает издание. 


В приёмной администрации Советского района от комментариев отказались.


Информация дополняется.


В начале года НГС рассказывал о другом чиновнике мэрии, деятельность которого привлекла внимание следователей, — 30 января был задержан замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергей Елисеев.

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