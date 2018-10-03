Следователи пришли с обысками в администрацию Советского района
Официальные причины обысков в СК и полиции пока не раскрывают
Следователи пришли с обысками в администрацию Советского района Новосибирска.
Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области и в пресс-службе областного управления МВД.
Подробности обысков в обоих ведомствах пока не раскрывают.
Районное издание «Родные берега» указывает, что обыски проходят в кабинете заместителя главы администрации Павла Ладышкина, а также у него дома.
«Как сообщает источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей)», — сообщает издание.
В приёмной администрации Советского района от комментариев отказались.
Информация дополняется.
В начале года НГС рассказывал о другом чиновнике мэрии, деятельность которого привлекла внимание следователей, — 30 января был задержан замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергей Елисеев.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Скриншот google.ru/maps