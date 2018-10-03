Больше половины новосибирцев оказались довольны дорогами

Больше половины новосибирцев по результатам опроса остались довольны состоянием дорог
Больше половины новосибирцев по результатам опроса остались довольны состоянием дорог

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал результаты социологических опросов — выяснилось, что состоянием дорог в Новосибирске довольны 51% опрошенных.


Социологический опрос проводился для исследования качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. Как сообщается в документах университета, жителей просили оценить состояние дорог, работу общественного транспорта и работу сотрудников ГИБДД. 


«В последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своём городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 65% жителей крупных и средних городов против 40% в 2011 году», — говорится в тексте исследования.


Согласно опросам, в Новосибирске состоянием дорог остались довольны 51% опрошенных, а состоянием общественного транспорта — 80%.


В середине сентября в Новосибирске закончился ремонт дороги на улице Первомайской — мэр города Анатолий Локоть отметил, что дорогу можно взять в пример другим объектам, которые ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

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