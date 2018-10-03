Больше половины новосибирцев оказались довольны дорогами
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал результаты социологических опросов — выяснилось, что состоянием дорог в Новосибирске довольны 51% опрошенных.
Социологический опрос проводился для исследования качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. Как сообщается в документах университета, жителей просили оценить состояние дорог, работу общественного транспорта и работу сотрудников ГИБДД.
«В последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своём городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 65% жителей крупных и средних городов против 40% в 2011 году», — говорится в тексте исследования.
Согласно опросам, в Новосибирске состоянием дорог остались довольны 51% опрошенных, а состоянием общественного транспорта — 80%.
В середине сентября в Новосибирске закончился ремонт дороги на улице Первомайской — мэр города Анатолий Локоть отметил, что дорогу можно взять в пример другим объектам, которые ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова