Спешат и давят: машины сбили трёх пешеходов за один час

ДТП на Жуковского случилось в 6:45 — Mercedes-Benz сбил женщину на пешеходном переходе

Ранним утром 3 октября водители за один час сбили трёх пешеходов в разных районах Новосибирска.







В 6:45 возле дома № 94 на улице Жуковского в Заельцовском районе под машину попала 49-летняя женщина, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.







«Водитель <…> [Mercedes-Benz] следовал по улице Жуковского со стороны улицы Ереванской в сторону улицы Северной и <…> совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описала случившееся Анна Варновская.







Она уточнила, что после ДТП женщина попала в больницу — по предварительным данным, у неё переломы и закрытая черепно-мозговая травма.





49-летнюю пострадавшую госпитализировали





Второе ДТП случилось около 7:00 в Центральном районе — на перекрёстке Красного проспекта и Фрунзе. Toyota Corolla на «зебре» сбила 58-летнюю женщину.







«Водитель следовал по улице Фрунзе со стороны улицы Мичурина и напротив дома № 54 по улице Красный проспект совершил правый поворот. <…> При повороте допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода», — сообщила Анна Варновская, добавив, что подробной информации о состоянии пострадавшей у неё пока нет.







Также она сообщила, что около 7:00 автоинспекторы зарегистрировали ещё одно ДТП с пешеходом — на улице Воинской в Октябрьском районе, но его подробности в сводке происшествий ещё не указаны.







Анна Варновская добавила, что автоинспекция рекомендует новосибирцам быть внимательнее на дорогах, особенно при смене погоды. Чтобы стать заметнее в темноте, автоинспекция рекомендует пешеходам носить яркую одежду со светоотражающими элементами.







В начале недели ещё одно ДТП с пешеходом случилось на площади Маркса: мужчину сбила Toyota RAV4.

