Спешат и давят: машины сбили трёх пешеходов за один час
Ранним утром 3 октября водители за один час сбили трёх пешеходов в разных районах Новосибирска.
В 6:45 возле дома
«Водитель <…> [Mercedes-Benz] следовал по улице Жуковского со стороны улицы Ереванской в сторону улицы Северной и <…> совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описала случившееся Анна Варновская.
Она уточнила, что после ДТП женщина попала в больницу — по предварительным данным, у неё переломы и закрытая черепно-мозговая травма.
Второе ДТП случилось около 7:00 в Центральном районе — на перекрёстке Красного проспекта и Фрунзе. Toyota Corolla на «зебре» сбила 58-летнюю женщину.
«Водитель следовал по улице Фрунзе со стороны улицы Мичурина и напротив дома
Также она сообщила, что около 7:00 автоинспекторы зарегистрировали ещё одно ДТП с пешеходом — на улице Воинской в Октябрьском районе, но его подробности в сводке происшествий ещё не указаны.
Анна Варновская добавила, что автоинспекция рекомендует новосибирцам быть внимательнее на дорогах, особенно при смене погоды. Чтобы стать заметнее в темноте, автоинспекция рекомендует пешеходам носить яркую одежду со светоотражающими элементами.
В начале недели ещё одно ДТП с пешеходом случилось на площади Маркса: мужчину сбила Toyota RAV4.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска