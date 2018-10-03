Водители застряли на перекрёстке Ипподромской и Военной из-за отключенного светофора

На месте работают «Электросети»
На месте работают «Электросети»


Утром 3 октября в Новосибирске водители попали в сложный затор на загруженном перекрёстке Военной и Ипподромской — там перестал работать светофор


«В 9:00 только поступила заявка об отключении», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении. 


На место отправился экипаж «Электросетей», пока неизвестно, во сколько работы завершатся и когда будет включен светофор.


По Ипподромской в сторону Военной пробка больше километра
По Ипподромской в сторону Военной пробка больше километра


Накануне из-за отключенного светофора пробка собиралась на улице Краузе — там светофор был обесточен из-за пожара.

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