Темноволосая женщина вышла из банка на Затулинке и пропала

Елена Быканова исчезла в понедельник, 1 октября, после того, как вышла из отделения банка
Елена Быканова исчезла в понедельник, 1 октября, после того, как вышла из отделения банка

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 53-летней Елены Быкановой, которая пропала 1 октября.


«Вышла из дома [на Затулинском жилмассиве], пошла в ближайшее отделение банка делать коммунальные платежи. Судя по SMS, которые пришли на телефон [родным], платежи были сделаны. После этого её местонахождение неизвестно», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


По её словам, записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что Елена Быканова действительно приходила в отделение банка. Куда она пошла после, волонтёры пока не выяснили. Сейчас они ищут её в больницах и планируют в ближайшее время расклеить ориентировки на Затулинском жилмассиве.


Как сообщается в распространённой волонтёрами ориентировке, у пропавшей Елены Быкановой нормальное телосложение, тёмные волосы, карие глаза, родинка на левой брови. Рост пропавшей — 165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в джинсы, бежевую куртку с укороченными рукавами, разноцветный шарф. На ногах были бежевые кроссовки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Быкановой, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700–54–52.


Также сейчас в Новосибирской области продолжаются поиски 27-летней Светланы Гордиенко, которая пропала 1 октября в Болотном.

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