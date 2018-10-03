В Новосибирске прооперировали найденную возле ТЦ куницу со сломанной лапой

Куница весит меньше нормы, но сейчас активно отъедается

Новосибирские ветеринары прооперировали сломанную лапу лесной кунице, которая была найдена недалеко от торгового центра «Горский» на Немировича-Данченко. Сейчас пациент восстанавливается после операции.







«Операция шла почти четыре часа. Проведён остеосинтез второй категории. Но пока прогноз осторожный. <…> Восстанавливаться ему предстоит долго», — сообщили о состоянии зверька в новосибирском приюте для хорьков «У Эльги».







Куратор куницы, руководитель приюта «У Эльги» Елена-Эльга Журавлёва в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что животное оперировали под наркозом.







«Пока ему колют антибиотики, но остаются под вопросом неврологические симптомы: заторможенность и слишком тихое поведение. Аппетит у него хороший», — добавила зоозащитница.







Травмированную куницу на прошлой неделе нашёл случайный прохожий. Он подобрал зверька в районе торгового центра «Горский» и принёс его в фитнес-центр. По словам Елены-Эльги Журавлёвой, это взрослый самец, а рентген показал, что у него перелом задней лапы со смещением. Если лечение пройдёт успешно, то зоозащитники вернут куницу в природу или пристроят в зоопарк либо в один из специализированных реабилитационных центров для диких животных.







Со ссылкой на жителей Горского жилмассива Елена-Эльга Журавлёва рассказала, что с 2015 года лыжники и собачники видели следы зверька в районе карьера, но не могли понять, что это за животное. Очевидцы предполагали, что это норка или соболь, и пытались найти зверька с собаками, но тот путал следы.







Зоозащитница пояснила, что прооперированному самцу куницы около трёх-четырёх лет, но вес у него ниже нормы.





«Весить при его росте он должен два килограмма, даже побольше. А он всего кило двести. Голодал, бедненький», — отметила Елена-Эльга Журавлёва.





Она добавила, что сейчас подыскивает для животного большую и прочную клетку.

