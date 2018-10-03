В Новосибирске прооперировали найденную возле ТЦ куницу со сломанной лапой
Новосибирские ветеринары прооперировали сломанную лапу лесной кунице, которая была найдена недалеко от торгового центра «Горский» на Немировича-Данченко. Сейчас пациент восстанавливается после операции.
«Операция шла почти четыре часа. Проведён остеосинтез второй категории. Но пока прогноз осторожный. <…> Восстанавливаться ему предстоит долго», — сообщили о состоянии зверька в новосибирском приюте для хорьков «У Эльги».
Куратор куницы, руководитель приюта «У Эльги» Елена-Эльга Журавлёва в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что животное оперировали под наркозом.
«Пока ему колют антибиотики, но остаются под вопросом неврологические симптомы: заторможенность и слишком тихое поведение. Аппетит у него хороший», — добавила зоозащитница.
Травмированную куницу на прошлой неделе нашёл случайный прохожий. Он подобрал зверька в районе торгового центра «Горский» и принёс его в фитнес-центр. По словам Елены-Эльги Журавлёвой, это взрослый самец, а рентген показал, что у него перелом задней лапы со смещением. Если лечение пройдёт успешно, то зоозащитники вернут куницу в природу или пристроят в зоопарк либо в один из специализированных реабилитационных центров для диких животных.
Со ссылкой на жителей Горского жилмассива Елена-Эльга Журавлёва рассказала, что с 2015 года лыжники и собачники видели следы зверька в районе карьера, но не могли понять, что это за животное. Очевидцы предполагали, что это норка или соболь, и пытались найти зверька с собаками, но тот путал следы.
Зоозащитница пояснила, что прооперированному самцу куницы около трёх-четырёх лет, но вес у него ниже нормы.
«Весить при его росте он должен два килограмма, даже побольше. А он всего кило двести. Голодал, бедненький», — отметила Елена-Эльга Журавлёва.
Она добавила, что сейчас подыскивает для животного большую и прочную клетку.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено приютом «У Эльги»