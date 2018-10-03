Ушла из дома и пропала: в Болотнинском районе ищут 27-летнюю девушку

Особая примета Светланы Гордиенко: она прихрамывает на правую ногу

Добровольцы поискового отряда «ДоброСпас» попросили помощи в поисках Светланы Гордиенко, которая пропала 1 октября в Болотном.







«Около 8:00 ушла из дома по адресу: НСО, Болотнинский район, город Болотное, улица Нечётный пар, дом №1», — сообщают волонтёры.







Согласно информации в ориентировке, девушка худощавого телосложения, у неё черные волосы до плеч и глаза тёмно-зелёного цвета. Рост пропавшей примерно 150-160 сантиметров. Светлану можно узнать по особой примете: она прихрамывает на правую ногу. В день исчезновения была одета в серую болоньевую куртку с чёрными полосками и синие джинсы, на ногах были черные ботинки. Также известно, что у девушки была с собой синяя сумочка.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Светланы, волонтёры просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: +7 (953) 887-17-77, +7 (951) 387-07-58.







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