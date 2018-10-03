Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по благоустройству городской среды

Новосибирцы приняли активное участие в проекте по формированию комфортной городской среды

Вчера, 2 октября, Минстрой России назвал 11 регионов-лидеров, которые показали лучшие результаты по выполнению проекта «Формирование комфортной городской среды», в это число вошла и Новосибирская область.







Также в список попали Самарская, Томская, Нижегородская, Ивановская, Тамбовская, Саратовская и Амурская области, Красноярский край и республики — Чеченская и Бурятия.







Проект рассчитан на 2017-2022 годы, его основная цель — благоустройство всех населённых пунктов России с обязательным учётом мнений граждан. По словам Андрея Чибиса, замминистра Минстроя России, в 2018 году россияне активно участвовали в реализации этого проекта.





«Вовлечение бизнеса, объединений и граждан в принятие решений и выполнение благоустройства — важнейшее условие проекта. И мы видим, что в тех регионах, где работа с жителями выстроена лучше всего, высок и уровень выполнения работ, и их качество», — цитирует ТАСС Андрея Чибиса.







Жители Новосибирска также проголосовали и выбрали территорию города, которую первой приведут в порядок в рамках проекта. Большинство голосов набрал сквер Славы в Ленинском районе. О том, как выглядит одно из любимых мест жителей Ленинского района и как оно преобразится — читайте в материале НГС.