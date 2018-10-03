S7 Airlines открыла продажи билетов на прямые авиарейсы из Новосибирска в Камрань

Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании

Авиакомпания S7 Airlines начала продавать билеты на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Камрань (Вьетнам). Полёты по этому направлению начнутся с 16 декабря 2018 года.







Прямые авиарейсы в Камрань из аэропорта Толмачёво будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самолет будет вылетать из Новосибирска в 13:40 (здесь и далее указано местное время) и приземляться в аэропорту Камрани в 21:45. Обратный рейс будет отправляться в 23:00 и прилетать в Толмачёво в 07:15.







Судя по данным на сайте S7, минимальная цена билетов на первый рейс в Камрань в одну сторону (по тарифу «Эконом Базовый») составляет 15 896 рублей без учёта сборов.







«Вьетнам — новое направление на карте полетов S7 Airlines, актуальное для тех, кто предпочитает проводить зимние каникулы в по-летнему теплых странах. Камрань — ближайший аэропорт к курорту Нячанг на побережье Южно-Китайского моря. Он уже давно пользуется популярностью у иностранных туристов, а путешественники из России только начинают изучать Нячанг», — отмечает Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.







Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы во Вьетнам будут выполняться на самых современных лайнерах S7 Airlines — Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, который поступит в парк этой осенью.





А с 4 июня греческая авиакомпания Ellinair возобновила сезонные прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Салоники.