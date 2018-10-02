«Стоит реанимация»: в ДТП на Дуси Ковальчук пострадала женщина

На месте ДТП работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи

Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП — на перекрёстке столкнулись два автомобиля, один из водителей пострадал.







На перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Холодильной столкнулись автомобили Subaru Forester и Hyundai Solaris. По данным сервиса Яндекс.Пробки, авария затруднила проезд по среднему и правому ряду.





Как сообщил корреспондент НГС с места события, авария произошла примерно в 20:45. «Стоит реанимация, женщину из Subaru осматривают медики. На месте работают сотрудники ДПС», — рассказал корреспондент.





От удара машину развернуло и отбросило на тротуар





Сегодня утром ВАЗ-2101 попал в ДТП на трассе в Новосибирском районе. В результате аварии погибли два человека.