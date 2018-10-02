«Стоит реанимация»: в ДТП на Дуси Ковальчук пострадала женщина

На месте ДТП работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи
На месте ДТП работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи

Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП — на перекрёстке столкнулись два автомобиля, один из водителей пострадал.


На перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Холодильной столкнулись автомобили Subaru Forester и Hyundai Solaris. По данным сервиса Яндекс.Пробки, авария затруднила проезд по среднему и правому ряду.


Как сообщил корреспондент НГС с места события, авария произошла примерно в 20:45. «Стоит реанимация, женщину из Subaru осматривают медики. На месте работают сотрудники ДПС», — рассказал корреспондент.


От удара машину развернуло и отбросило на тротуар
От удара машину развернуло и отбросило на тротуар


Сегодня утром ВАЗ-2101 попал в ДТП на трассе в Новосибирском районе. В результате аварии погибли два человека.

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