«Стоит реанимация»: в ДТП на Дуси Ковальчук пострадала женщина
Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП — на перекрёстке столкнулись два автомобиля, один из водителей пострадал.
На перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Холодильной столкнулись автомобили Subaru Forester и Hyundai Solaris. По данным сервиса Яндекс.Пробки, авария затруднила проезд по среднему и правому ряду.
Как сообщил корреспондент НГС с места события, авария произошла примерно в 20:45. «Стоит реанимация, женщину из Subaru осматривают медики. На месте работают сотрудники ДПС», — рассказал корреспондент.
Сегодня утром ВАЗ-2101 попал в ДТП на трассе в Новосибирском районе. В результате аварии погибли два человека.
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Дмитрий Здорников, Анна Богданова
Фото Анны Богдановой