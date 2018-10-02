Совладельца «Трэвэлерс кофе» арестовали по делу о поджоге кофейни в Академгородке

Анвара Пириева задержали 2 дня назад в аэропорту Шереметьево
Анвара Пириева задержали 2 дня назад в аэропорту Шереметьево

Сегодня, 2 октября, Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу столичного бизнесмена — директора и совладельца компании «Трэвэлерс Кофе Москва» Анвара Пириева: его подозревают в преступлениях, которые произошли на территории Новосибирска.


Сообщение об аресте Пириева появилось на сайте Центрального районного суда.


«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц восемь суток, то есть до 7 ноября 2018 года», — сообщили в суде.


Как рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с делом, ранее не судимого Анвара Пириева подозревают в нескольких преступлениях. Речь идёт о поджоге и уничтожении имущества ООО «Академия Кофе-4» на Морском проспекте, а также о поджоге Toyota Land Cruiser на улице Трудовой и о вымогательстве у владельца этой машины 18 миллионов рублей в 2016–2018 годах.


По данным источника, Анвара Пириева задержали 30 сентября в аэропорту Шереметьево после прилёта из Баку.


«Прокурор, участвующий в деле, поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.


Прошлой осенью сеть «Академия кофе» обнародовала видео поджога кофейни в Академгородке, которая полностью сгорела в ночь на 13 октября 2017 года. На кадрах видно, как мужчина в тёмной куртке с капюшоном выливает из пластиковых бутылок жидкость на скамейки возле кофейни, а потом поджигает её. Совладелица «Академии кофе» Татьяна Павлова тогда сообщила, что сеть обещает 100 тысяч рублей за информацию о поджоге.


Арест бизнесмена произошёл на фоне затяжного конфликта из-за права на использование торговой марки Traveler's Coffee — за это право спорят московская компания Пириева и компания «Трэвелерс кофе», ранее управлявшая заведениями в Новосибирске. За время конфликта в кофейнях в Новосибирске пропадали вывески и менялись названия, а у предпринимателей даже проходили обыски

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