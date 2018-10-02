Lexus вставил в большой внедорожник LX чёрные фары и чёрные эмблемы

Lexus выпустил в продажу новую топовую версию флагманского внедорожника LX, она называется Black Vision. Как сообщили в новосибирском дилерском центре Lexus «Восток Моторс», модель отличается особыми цветовыми решениями и увеличенными ценами.





«Для флагманских внедорожников предусмотрено два цвета кузова — белый и чёрный. Автомобили доступны с бензиновыми и дизельными двигателями», — рассказала НГС руководитель отдела продаж «Восток Моторс» Юлия Голишевская.









Lexus LX Black Vision получил черный дизайн оптики, решетки радиатора, дверных ручек, рейлингов, колесных дисков. Есть специальная подсветка околодверного пространства и эмблемы Black Vision на кузове.







Стоимость машины стартует от 6 981 000 рублей в дизельной версии и от 7 159 000 рублей в бензиновой версии. Конкурирует Lexus LX с Mercedes-Benz GLS-Class, Range Rover, BMW X5.





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