Lexus вставил в большой внедорожник LX чёрные фары и чёрные эмблемы
Lexus выпустил в продажу новую топовую версию флагманского внедорожника LX, она называется Black Vision. Как сообщили в новосибирском дилерском центре Lexus «Восток Моторс», модель отличается особыми цветовыми решениями и увеличенными ценами.
«Для флагманских внедорожников предусмотрено два цвета кузова — белый и чёрный. Автомобили доступны с бензиновыми и дизельными двигателями», — рассказала НГС руководитель отдела продаж «Восток Моторс» Юлия Голишевская.
Lexus LX Black Vision получил черный дизайн оптики, решетки радиатора, дверных ручек, рейлингов, колесных дисков. Есть специальная подсветка околодверного пространства и эмблемы Black Vision на кузове.
Стоимость машины стартует от
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Дмитрий Косенко
Фото Lexus.com