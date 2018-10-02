Америка снова ближе: консульство США в Екатеринбурге начало выдавать визы

Екатеринбургское консульство вновь выдаёт визы в США
Екатеринбургское консульство вновь выдаёт визы в США


Получить визу в США станет проще. Дело в том, что американское консульство в Екатеринбурге восстановило полный штат сотрудников и стало выдавать больше виз, чем до сокращения в 2017 году.


— Когда в апреле этого года было закрыто консульство в Санкт-Петербурге, некоторое количество американских сотрудников вынуждены были выехать из страны. И в Екатеринбурге глава консульского отдела тоже был вынужден уехать, — приводит ТАСС слова министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера. — Сейчас мы вернулись в Екатеринбурге к нашему нормальному состоянию, там есть полный штат сотрудников, которые выдают визы.


По его словам, теперь Екатеринбург выдает даже больше виз, чем до того, как начались проблемы со штатом.


Проблемы с визами возникли после мартовского решения российского МИДа закрыть генконсульство США в Петербурге, а также выслать из страны 60 американских дипломатов. После этого екатеринбургское консульство перестало выдавать визы. В итоге за ними приходилось ездить в Москву или даже в соседние страны, например в Грузию.

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