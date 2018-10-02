В новосибирском музее появились QR-коды с лекциями для глухих

По такому коду любой владелец телефона с приложением для считывания QR-кодов может увидеть мини-рассказ об экспонате на жестовом языке
По такому коду любой владелец телефона с приложением для считывания QR-кодов может увидеть мини-рассказ об экспонате на жестовом языке

В Музее Новосибирска появились новые детали экспозиции — наклейки с изображением QR-кода. Они появились по проекту «Жестовый код», который сделал глухой новосибирец Алексей Соколов.


«Глухие люди почти не бывают в музеях. Ведь для глухих людей не проводят специальные экскурсии на жестовом языке, а просто ходить и смотреть на экспонаты, ничего не зная об авторах и истории создания работ, неинтересно. На любых мероприятиях, включая муниципальные учреждения, глухие люди частично лишены доступа к информации», — рассказал корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте» Алексей Соколов.


Как пояснил Соколов, посетитель музея через обычное приложение для сканирования QR-кода может отсканировать наклейку — смартфон перенаправит его к базе данных с роликами, в которых Алексей Соколов на русском жестовом языке рассказывает об экспонатах. Всего создатель проекта снял 30 роликов об экспозиции Музея Новосибирска.


Пока для проекта используется стороннее приложение, но в будущем, по оценке создателя, понадобится отдельное — из-за уже существующих QR–кодов в общественных местах города.


На видео Алексей рассказывает и показывает, как пользоваться новой возможностью в музее


«Нужно свое приложение-сканер, чтоб приложение через сервер-сайт сделало запрос о наличии видеоматериалов через QR-код. Если видео есть, то показывает видеоролик. То есть через один QR-код можно подать информации по другому благодаря приложению», — объяснил Алексей Соколов.


Но стоимость такого приложения немаленькая, добавляет автор проекта, — создать отдельное приложение для пользователей Android стоит 400 тысяч рублей, и от 600 тысяч для iOS.


Обычно для чтения QR-кода нужно приложение, но есть люди, которые могут читать их самостоятельно. Так, в прошлом году мальчик из Новосибирска научился читать такие коды и попал в шоу «Удивительные люди».

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