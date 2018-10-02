В новосибирском музее появились QR-коды с лекциями для глухих
В Музее Новосибирска появились новые детали экспозиции — наклейки с изображением QR-кода. Они появились по проекту «Жестовый код», который сделал глухой новосибирец Алексей Соколов.
«Глухие люди почти не бывают в музеях. Ведь для глухих людей не проводят специальные экскурсии на жестовом языке, а просто ходить и смотреть на экспонаты, ничего не зная об авторах и истории создания работ, неинтересно. На любых мероприятиях, включая муниципальные учреждения, глухие люди частично лишены доступа к информации», — рассказал корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте» Алексей Соколов.
Как пояснил Соколов, посетитель музея через обычное приложение для сканирования QR-кода может отсканировать наклейку — смартфон перенаправит его к базе данных с роликами, в которых Алексей Соколов на русском жестовом языке рассказывает об экспонатах. Всего создатель проекта снял 30 роликов об экспозиции Музея Новосибирска.
Пока для проекта используется стороннее приложение, но в будущем, по оценке создателя, понадобится отдельное — из-за уже существующих QR–кодов в общественных местах города.
«Нужно свое приложение-сканер, чтоб приложение через сервер-сайт сделало запрос о наличии видеоматериалов через QR-код. Если видео есть, то показывает видеоролик. То есть через один QR-код можно подать информации по другому благодаря приложению», — объяснил Алексей Соколов.
Но стоимость такого приложения немаленькая, добавляет автор проекта, — создать отдельное приложение для пользователей Android стоит 400 тысяч рублей, и от 600 тысяч для iOS.
Обычно для чтения QR-кода нужно приложение, но есть люди, которые могут читать их самостоятельно. Так, в прошлом году мальчик из Новосибирска научился читать такие коды и попал в шоу «Удивительные люди».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елизавета Милованова
Скриншот и видео с канала mafd.ru на youtube.com