Два новосибирских университета попали в мировой рейтинг вузов с естественными науками

НГУ поднялся в рейтинге на 43 пункта, но остаётся в третьей сотне

НГУ и НГТУ попали в глобальный мировой рейтинг по направлению «естественные науки», составленный рейтинговым агентством RUR совместно с Clarivate Analytics.







В список вошли 625 вузов из разных стран мира. НГУ занял 209-е место, поднявшись на 43 пункта по сравнению с рейтингом прошлого года. НГТУ, напротив, упал с 389-го на 439-е место.







Всего в этом году в рейтинг RUR попал сразу 41 российский университет. Лучшие позиции заняли Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (52-я строчка), Московский физико-технический институт на 69-м месте и Томский государственный университет на 84-м. Ранее ни один отечественный вуз не входил в топ-100 в этой предметной области.





Первую строчку в рейтинге занял Принстонский университет.





В процессе исследования было проанализировано 800 ведущих вузов из 84 стран мира. Рейтинг основан на 20 индикаторах, которые объединены в четыре группы: качество преподавания, исследования, уровни финансовой и международной устойчивости.





В середине августа НГУ попал в авторитетный рейтинг университетов мира, который составили в Шанхае.