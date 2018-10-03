Дизайнер заставила новосибирцев вывернуть свои сумки — она хотела показать их натуру

Самые нужные вещи участника проекта — скульптора и преподавателя английского языка

Молодая дизайнер из Новосибирска Оксана Веденяпина запустила проект #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК — по её просьбе участники показывают, что и почему лежит у них в сумках.







В проекте 25-летней Оксаны Веденяпиной поучаствовали уже более 20 человек — архитекторы, студенты, преподаватели, дизайнеры, программист, врач и другие новосибирцы показывают предметы, лежащие в их сумках, а автор фотографирует эти вещи. Большинство участников трудятся в одной сфере с автором — сибирячка работает дизайнером интерьеров, она окончила НГУАДИ по специальности «Дизайн архитектурной среды».







Первой опубликовала «внутренности» своей сумки сама Веденяпина, позже присоединились знакомые и друзья, а также незнакомые люди, которые решились написать ей. Проект получил название #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК.







Оксана Веденяпина считает, что вещи из сумки могут многое рассказать о человеке





«Я люблю общаться с людьми и узнавать о них, а заодно рассказывать другим, чтобы другие тоже как бы "познакомились" с этим человеком и прониклись его жизнью. И еще, что это интересный опыт для обеих сторон, так как люди думают, что у них в сумке ничего интересного,





самые обычные вещи, а на самом деле за каждой вещью, за тем, как она выглядит, в какой обложке паспорт, какой он степени потрёпанности например, у каждого человека кроется какая-то часть его личности или история»,





— рассказала корреспонденту НГС автор фотографий.



















Оксана Веденяпина приводит пример с историей любви, связанной с обычными салфетками:







«Салфетки из KFC. С этим связана история. Два года назад я рассталась со своей первой любовью и до сих пор, естественно, не могу забыть. Мы раз в неделю ходили в KFC: брали там по 9 острых стрипсов, большое ведёрко картошки и по большой коле. И соусы, 4 штуки: сырные и барбекю. И мы всегда собирали салфетки. А когда мы расстались, я с психу их выкинула, а потом нашла еще две и вот ношу с собой. Уже два года».



















Среди других необычных предметов в сумках обнаружились шапочка для солярия, кистевой эспандер, чехол для «айфона» с портретом Владимира Путина «для поездок в Америку», брелок от шлагбаума бывшего работодателя, шпатель, дудка, счастливое пожелание из храма в Токио, рукоятка от бритвы, сушёные растения, грим для создания седины, а также индийский брелок из валяной шерсти, чулки и корвалол.











Ранее 24-летний житель Новосибирска показал всему миру, как выглядит его спальня: он принял участие в международном проекте вместе с участниками из разных стран. Каждая фотография проекта снята с высоты и показывает владельца спальни на фоне мебели и его вещей. Некоторые молодые люди даже решили сфотографироваться в национальных костюмах.

