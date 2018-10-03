Дизайнер заставила новосибирцев вывернуть свои сумки — она хотела показать их натуру

Самые нужные вещи участника проекта — скульптора и преподавателя английского языка
Самые нужные вещи участника проекта — скульптора и преподавателя английского языка

Молодая дизайнер из Новосибирска Оксана Веденяпина запустила проект #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК — по её просьбе участники показывают, что и почему лежит у них в сумках.


В проекте 25-летней Оксаны Веденяпиной поучаствовали уже более 20 человек — архитекторы, студенты, преподаватели, дизайнеры, программист, врач и другие новосибирцы показывают предметы, лежащие в их сумках, а автор фотографирует эти вещи. Большинство участников трудятся в одной сфере с автором — сибирячка работает дизайнером интерьеров, она окончила НГУАДИ по специальности «Дизайн архитектурной среды».


Первой опубликовала «внутренности» своей сумки сама Веденяпина, позже присоединились знакомые и друзья, а также незнакомые люди, которые решились написать ей. Проект получил название #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК.


Оксана Веденяпина считает, что вещи из сумки могут многое рассказать о человеке
Оксана Веденяпина считает, что вещи из сумки могут многое рассказать о человеке


«Я люблю общаться с людьми и узнавать о них, а заодно рассказывать другим, чтобы другие тоже как бы "познакомились" с этим человеком и прониклись его жизнью. И еще, что это интересный опыт для обеих сторон, так как люди думают, что у них в сумке ничего интересного, 


самые обычные вещи, а на самом деле за каждой вещью, за тем, как она выглядит, в какой обложке паспорт, какой он степени потрёпанности например, у каждого человека кроется какая-то часть его личности или история», 


— рассказала корреспонденту НГС автор фотографий.


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Начну с себя. Меня зовут Оксана Веденяпина и я работаю дизанером интерьеров. Люблю общаться с людьми и узнавать о них, поэтому и придумала этот проект. @vedenyapina_oks Что в сумке: Ридер. Сейчас читаю учебник по языкознанию Реформаторского, и это самый нескучный учбник в моей жизни. Блокнот и любимые фломастеры Faber Castell. Когда у меня они есть (а не засохли) я чувствую себя значительно споконее в жизни. Т.к. они дают мне возможность выразить себя наилучшим способом. Шапочка для солярия)). Я положила ее в сумку, когда ходила в солярий и теперь ношу, на случай если решу зайти туда снова 2 помады: Розовая и красная. Обе подарок. Розовая - от подруги, красная Chanel (вначале она была сертификатом) - от бывших коллег. Талон к стоматологу на удаление зуба мудрости 4 апреля, брр Сертификат в Экстрим фитнесс. Больше всего люблю побегать и растяжку с хорошим(!) тренером. #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК

Публикация от ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК (@chto_v_sumke)


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Лера, 20 лет. Помощник руководителя. Младшая сестра героини прошлой публикации. @leraroody Косметичка. С утра не крашусь, обещаю себе накраситься на работе, но не делаю этого. Презерватив. На случай внезапного счастья Духи. Купила в Турции. У тетеньки, которая забирает брак с дьютифри Крем для лица. Я иногда ночую у друзей и беру с собой ВСЁ. Хорошо, что трусы с майкой выложила, а то пришлось бы показывать. Viks и Флуимуцил. Болела недавно Утюг для волос. С утюгом для волос та же фигня что и с косметичкой. Иногда забиваю на выпрямление волос с утра и надеюсь выпрямить на работе. Салфетки из KFC. С этим связана история. 2 года назад я рассталась со своей первой любовью и до сих пор, естественно, не могу забыть. Мы раз в неделю ходили в KFC: брали там по 9 отстрых стрипсов, большое ведерко картошки, и по большой колле. И соусы, 4 штуки: сырные и барбекью. И мы всегда собирали салфетки. А когда мы расстались я с психу их выкинула, а потом нашла еще две и вот ношу с собой. Уже два года. Цитромон Кошелек. Я им не пользуюсь. Ношу деньги на карте. Паспорт. Мне не продают алкоголь и сигареты, поэтому он всегда со мной.

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Катя - руководитель компании продающей отделочные материалы строительным проектам. А еще она старшая из троих сестер в семье.@misskate_89 В сумке: Билеты и посадочные талоны на перекладные из Новосибирска в США и обратно: (Новосибирск-Москва, Москва - Нью-Йорк, Нью-Йорк - Майами, Майами-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Москва, Москва-Новосибирск). Недавно ездила в Майами, учить английский. Чехол с Путиным. Купила специально для поездки в Америку. Кошелек Coccinelle. Покупала летом сорок пятого. Кстати в Берлине) Пудра и консиллер Clinique. Доверяю этому бренду потому, что посоветовала визажист, у которого я училась визажу для себя. 25 центов с бюстом Вашинтона. Мелочевка завалявшаяся в кармане Блеск Victoria's Secret. Купила в Майами. Были скидки 70% - покупала все. Фотографии на Шенген. В отпуске лечу в Италию, на выставку I Saloni 2018 Билет на 50 оттенков серого. Жевачки. Жевачек много, потому что я теряю их в сумке, в кармане и покупаю новые Ключница. Подарок сестры на день рождения сто лет назад. Обезболивающие таблетки. Должны быть в сумке Брелок от шлагбаума бывшего работодателя. Я могла бы отдать его, но не стала. #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК

Публикация от ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК (@chto_v_sumke)


Оксана Веденяпина приводит пример с историей любви, связанной с обычными салфетками:


«Салфетки из KFC. С этим связана история. Два года назад я рассталась со своей первой любовью и до сих пор, естественно, не могу забыть. Мы раз в неделю ходили в KFC: брали там по 9 острых стрипсов, большое ведёрко картошки и по большой коле. И соусы, 4 штуки: сырные и барбекю. И мы всегда собирали салфетки. А когда мы расстались, я с психу их выкинула, а потом нашла еще две и вот ношу с собой. Уже два года».


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Алина, 28 лет. Врач стоматолог-пародонтолог.@alinagaivor Чулки. Сегодня надела колготки и взяла с собой, на всякий случай, чулки, на вечер. Ценю, когда женственность идет изнутри, а чулки способствуют этому. Вообще, я коллекционирую чулки. Мне их дарят, я их покупаю, привозят в виде сувениров. У меня их 72 пары. Это без колготок. С колготками, около 150. Колготки во многих случаях, тоже с имитацией чулок. ⠀ Билеты в театр. Иду с коллегой на балет Пер Гюнт в следующем месяце. ⠀ Блокноты. Блокнот «Записная книжка идеалиста» — мой рабочий ежедневник. Скетчбук с Моне. Я обожаю Моне. С недавнего времени начала рисовать — хожу на индивидуальные занятия. ⠀ Книга Шарлоты Броне «Джен Эйр». Я люблю читать. Предпочитаю разноплановую литературу. В последнее время перешла на классику — хочется спокойствия. Вообще люблю Достоевского, Дуглас Купленда, Ремарка. ⠀ Духи для любителей книг. С запахом книжных страниц. Изобрел немецкий парфюмер. Это духи не на каждый день, скорее для настроения. Увидела в социальных сетях, захотела. Пациентка подарила, привезла из Германии. ⠀ Косметичка. Больше аптечка.)) В ней: ершик для чистки межзубных промежутков, зубная нить, 2 помады: розовая и бежевая, лейкопластыри, а также таблетки: обезболивающее, противорвотное, противоаллергическое, сердечное, и даже противодиарейное. Всего по одной таблетке. Ношу скорее не для себя, а для других. ⠀ Ключи от работы. Брелок покупала на выставке стоматологов. Магнитная карта — пропуск на работу. Карты все одинаковые, нужно как-то выделять свою, чтобы не потерялась. Я приклеила на нее стоматологические наклеечки. ⠀ Монопучковая щетка Curaprox. Она не требует пасты и я чищу ей зубы в течение дня. ⠀ Пробник зубной пасты. Взяла у представителей. Стараюсь все, пробовать на себе, чтобы рекомендовать пациентам. ⠀ Кошелек и паспорт. Люблю, чтобы у меня вещи были в одной цветовой гамме. Эти я покупала уже 5 лет назад. ⠀ Открытка. Увлекаюсь пост-кроссингом. Эта открытка в Финляндию ⠀ (Дальше👇)

Публикация от ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК (@chto_v_sumke)


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Константин, 59 лет. Современный художник, педагог, поэт. @konstantin_skotnikov ⠀ В сумке: ⠀ Записная книжка, которая служит телефонным справочником. В этой книжке собрано большое колличество личной информации, связанной с моей бытовой и профессиональной жизнью. Веду ее в течение 20-25 лет. ⠀ Книга "Еврейские традиции похорон, траура и поминовения". Она и на иврите и на русском. Я читаю на иврите. Еврейская культура — одно из направлений моих интересов. ⠀ Корвалол. Альмагель. Нитроглицерин. От сердца, и от изжоги. Такое бывает. ⠀ "Карман" с документами. В нем паспорт, билет члена союза художников, пенсионное удостоверение, и читательские билеты. ⠀ Аптечка в сумочке из Шриланки (привезла дочь). В ней в основном лейкопластыри, но есть и обезболивающее. ⠀ ⠀ Открытка с моей работой. На ней изображено следующее: я, художник, спрашиваю Махатму Ганди, нужно ли продолжать сатьяграху (постижение истины) или нет. Открытки издали молодые энтузиасты. ⠀ Зонт. ⠀ ⠀ Зарядник от Iphone. Iphone 7 дети подарили. ⠀ Канцелярские и художественные принадлежности: карандаши и линеры. Ношу на всякий случай. ⠀ Флешки. На них мои художественные проекты и тексты. ⠀ ⠀ Контейнер. В нем жена дает мне еду с собой в мастерскую. ⠀ Записная книжка. Для записок, в прямом смысле этого слова. У меня нет своих визиток. Если нужно, кому-нибудь записать, например e-mail или аккаунт — я использую его. ⠀ Кошелек. Внутри: банковские карты, кэш, проездной. ⠀ Рыбий жир. Полезно. ⠀ Кофе. Купил в сибстриновском буфете, чтобы в Сибстрине не скучать. Я там преподаю. ⠀ Ключ. От сибстриновской аудитории. Кстати той самой, 320-ой, аудитории, в которую я пришел в десятом классе на подготовительные курсы. И теперь в ней веду занятия. Золотой ключ, как у Буратино. ⠀ Очки. Зрение портится. ⠀ Визитки в футляре Goethe-institut. Жена с ним сотрудничала. ⠀ Пилочка. Чаще подпиливаю ногти, чем стригу. ⠀ #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК #художник #Сибстрин #педагог #еврейство #современныйхудожник #goetheinstitut

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Катя. Фотохудожник. Родом из Москвы. После путешествия в Сибирь, в котором сейчас находится, говорит, что теперь, весь мир ее дом. Девушка героя предыдущей публикации. @katesadness ⠀ В сумке лежит: ⠀ Пикачу. Выиграли в тир. 1 игра – 100 рублей. Пикачу обошелся нам 1600. Но от этого еще ценнее. Правда мой парень так не думает. Книга «Учение Дона Хуана» Карлос Кастанеда. Посоветовала мама. Очки. Стиль путешественника. Бритва. Моего пацана. Зубная щетка. Одна на двоих. Линзы. Однодневные. Но иногда я ношу их по месяцу. Билеты на концерт Вертинского в Новокузнецком драм.театре. Концерт был приурочен второму международному фестивалю камерных проектов. Ключ от московской квартиры. С брелком-кастетом. Кошелек с Джеком повелителем тыкв. Он у меня с самого детства. Наушники. Музыка для меня – отвлечение от реальности Сушеные растения. Последний цветок, подаренный в Новокузнецке (родной город моего парня в Сибири, где мы были большую часть времни) и конопля с дачи Блокнот. Рисую мандалы. И мой парень рисует всякое. Он хороший художник. ⠀ #ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК #психология #путешественники #путешествия #знакомства #знакомство #душа #пикачу #Сибирь #Новосибирск #Москва

Публикация от ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК (@chto_v_sumke)


Среди других необычных предметов в сумках обнаружились шапочка для солярия, кистевой эспандер, чехол для «айфона» с портретом Владимира Путина «для поездок в Америку», брелок от шлагбаума бывшего работодателя, шпатель, дудка, счастливое пожелание из храма в Токио, рукоятка от бритвы, сушёные растения, грим для создания седины, а также индийский брелок из валяной шерсти, чулки и корвалол.


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Наташа. Дизайнер интерьера, автор метода создания интерьеров нового поколения.@natasha.schwarz В сумке: Книга Пауля Целана. Мне сегодня подруга подарила ее на прошедший день рождения. Сенсорная поэзия. Чувствуешь мурашки от чтения. Прочитай одну любую строчку и поймешь. Крем с ванилью для рук. Постоянно сохнут руки. Перчатки. Они оказались в сумке, потому что уже не нужны в карманах. Кошелек. Очки. Многоугольная форма - для меня значит: увидела и купила. Проявляющийся блеск для губ, как элемент повседневного волшебства. Расческа. Волосы очень путаются на ветру и я их расчесываю раз 5 в день. На самом деле, мне просто нравится ощущение при расчесывании, и осознание того, что кровообращение улучшается.) Губка. Чтобы лаковые ботинки блестели. Тайландский бальзам для губ. Для поцелуев. Зарядник. Ключи: дом, квартира, работа. Резиночка. Чтобы волосы на глаза не падали, для работы у компа. #чтоутебявсумкечувак #сумка #очки #перчатки #психология

Публикация от ЧТОУТЕБЯВСУМКЕЧУВАК (@chto_v_sumke)


Ранее 24-летний житель Новосибирска показал всему миру, как выглядит его спальня: он принял участие в международном проекте вместе с участниками из разных стран. Каждая фотография проекта снята с высоты и показывает владельца спальни на фоне мебели и его вещей. Некоторые молодые люди даже решили сфотографироваться в национальных костюмах.

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