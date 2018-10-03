Главный кадровик областного МВД вернул себе работу и 250 тысяч через суд

Начальника кадровой службы уволили из полиции в июне — спустя три с половиной месяца он восстановился в должности через суд

В Новосибирске уволенный из полиции начальник отдела кадров восстановился в должности через суд — работодатель обязан немедленно взять его обратно.







Такое решение накануне, 2 октября, вынес Октябрьский районный суд.







Об этом корреспонденту НГС рассказала помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова, которая давала в суде заключение по этому гражданскому делу.







По её словам, истец работал начальником отдела кадров управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Новосибирской области с 1 января 2017 года. Но весной 2018 года руководство решило наказать кадровика за то, что он не проследил за подчинёнными. Они подготовили документы о назначении заместителя начальника полиции ГУ МВД, не согласовав его кандидатуру с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым (с 14 сентября действующий губернатор. — Прим. ред.).







За это руководство решило понизить кадровика в должности.







«23 марта 2018 года на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде перевода на нижестоящую должность в органах внутренних дел. Ему был предложен список имеющихся вакансий. 22 июня 2018 года <…> [истец] был уволен на основании статьи 82-й части 2-й пункта 14 Федерального закона № 342 "О службе в органах внутренних дел" в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность в органах внутренних дел в порядке исполнения дисциплинарного взыскания», — описала ситуацию Светлана Юрченкова.







Она уточнила, что в своём иске уволенный полицейский оспаривал оба приказа: и о понижении в должности, и об увольнении. Но Октябрьский районный суд посчитал, что незаконным было только увольнение. Такой позиции в своём заключении придерживалась и представитель прокуратуры.







«Я посчитала, что была нарушена процедура увольнения, потому что <…> [истец] подал три рапорта о переводе его на нижестоящие должности. То есть он согласился с предложенными ему вакансиями, но вместе с тем ответчики не приняли его на должность, говоря о том, что он не соблюл порядок перевода, что он не согласовал эти должности с будущими работодателями. Хотя на него не возложена была такая обязанность. Они говорили о том, что он должен был писать рапорты на каждую должность, на которую он хочет [перевестись], а он в одном рапорте указывал несколько должностей. В судебном заседании говорил, что ему без разницы, какая должность — он был готов пойти на любую из них», — пояснила Светлана Юрченкова.







По её данным, суд отменил приказ об увольнении истца и восстановил его в должности начальника отдела кадров.







«Его восстановили на работе, взыскали утраченный заработок за время вынужденного прогула в размере 238 тысяч рублей и <…> компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», — добавила помощник прокурора.







Она пояснила, что решение суда ещё не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.







Корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, планирует ли ответчик обжаловать это решение. В свою очередь истец сообщил, что не вправе давать комментарии для публикации, поскольку он теперь снова сотрудник органов внутренних дел, а это в силу закона налагает на него ограничения.







Летом 2018 года в должности через суд удалось восстановиться уволенному руководителю бердского следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Сергею Копырину. Он сделал это уже во второй раз — в первый раз начальство пыталось уволить его ещё в 2015 году.