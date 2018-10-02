«Подсунули другие бумаги»: новосибирцы устроили пикет у здания автоцентра

Клиенты автосалона хотели купить автомобиль по выгодной цене, но в итоге потеряли больше денег





Днём 2 октября клиенты салона Galaxy Motors устроили пикет у здания автоцентра на Кирова, 274 в Октябрьском районе Новосибирска — они требовали вернуть деньги по займам, которые, как они сами считают, им пришлось переплатить после обещаний низкого процента на машины и комплектующие для авто.





Как сообщил корреспонденту НГС один из участников акции Николай Тетерин, он обратился в компанию из-за низкой цены автомобиля и хороших кредитных условий, но после понял, что его ввели в заблуждение.





«Хотел купить Largus. Цена была на 100 тысяч меньше, чем в других салонах, — 415 тысяч. Обещали низкий процент по кредиту — 5,5% годовых. В итоге, когда приехал в салон, мне сказали, что такой комплектации, которую я хотел, в салоне нет. Есть другая, за 610 тысяч. В итоге, посчитав все на калькуляторе, я понял, что в любом случае условия для меня выгодные — я экономил 70 тысяч в год», — воспоминает Николай Тетерин.





Николай Тетерин показывает бумаги, которые ему выдали в салоне





Тетерин говорит, что подписал бумаги, сделал первый взнос, а когда вернулся домой, обнаружил, что кредитный процент был уже другим. «Подсунули в салоне другие бумаги, где было уже не 5,5%, а 18,5. У других вообще есть кредиты под 25% годовых вместо обещанных 5,5 — разные банки решения выдавали», — рассказывает Николай Тетерин. Он подсчитал, что из-за разницы в процентах ему придётся переплатить около 200 тысяч.





По оценкам Николая Тетерина, в пикете участие приняли ещё 30 человек.





Сегодня в четвёртом часу дня двери автоцентра были закрыты. На вывеске сообщается, что салон работает ежедневно без перерывов с 10:00 до 20:00





Сотрудник отдела продаж Galaxy Motors, представившийся Макаром, попросил корреспондента НГС перезвонить, когда тот обратился в компанию за комментарием. Но позднее по номеру салона отвечал уже другой человек — он сбрасывал звонки, а потом и вовсе перестал на них отвечать.







Корреспондент НГС направил запрос на электронный адрес компании с просьбой прокомментировать претензии выступавших на пикете клиентов.





На сайте Galaxy Motors предлагают оформить онлайн-заявку на кредит от 4,5% годовых





В 2015 году скандал разыгрался вокруг автосалона китайских марок Geely, Great Wall, Chery и Brilliance на Бердском шоссе. Два десятка новосибирцев, купившие машины, не могли получить их больше года. Они пробовали судиться, но взыскать с фирмы нечего — на ее счетах не было денег.