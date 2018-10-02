Умер актёр Роман Карцев

Роман Карцев был народным артистом России





Известный советский эстрадный актёр Роман Карцев скончался сегодня рано утром в Москве. О его смерти сообщила на странице в Facebook супруга Михаила Жванецкого Наталья. Также в своем посте она выложила рассказ Жванецкого «К морю».







Роману Карцеву было 79 лет, он родился в 1939 году в Одессе. С 1961 года работал в Театре миниатюр Аркадия Райкина. Популярным Карцев стал, выступая в дуэте с Виктором Ильченко. Один из самых известных номеров — «Раки». Они работали в дуэте вплоть до смерти Ильченко в 1992 году.







В кино артист начал сниматься с 1975 года — в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».







Роман Карцев — заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

















