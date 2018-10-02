В Музее смерти появилось вековое чугунное надгробие с детской могилы

Раньше надгробие служило корытом в хозяйстве жителя села Шошка. Дата на надгробии — дата рождения ребёнка

В новосибирском Музее мировой погребальной культуры, известном как Музей смерти, появилось уникальное чугунное детское надгробие 1923 года — его нашли в небольшом селе Шошка Республики Коми. О новом экспонате корреспонденту НГС рассказал создатель Музея смерти и Новосибирского крематория Сергей Якушин.







«В коллекции нашего музея это первое чугунное детское надгробие. До этого у нас были только пять каменных детских надгробий. <…> Вообще, чугунные надгробия и плиты раньше были распространены: чугун могли отливать чуть ли не в деревнях, так как руда была повсюду. А форму вырезали из дерева. Вот по этой плите (надгробию. — Прим. ред.) видно [невысокое] качество и ремесленный уровень: там заметны непроливки чугуна, потому что это был не промышленный уровень. Уникальность таких плит в том, что до нашего времени они почти и не дошли: их сдавали на металлолом», — пояснил Сергей Якушин. Он рассказал, что раньше музей выкупил за небольшие деньги надгробие XIX века титулярного советника Абрамова, обнаруженное на пункте приёма металлолома в Барнауле.







Надгробие долгое время служило корытом в крестьянском хозяйстве одного из дворов села Шошка Республики Коми





На детском надгробии, которое появилось в музее, написано имя похороненной — Тамара Стенина — и даты её жизни: 9 мая 1922 года — 9 сентября 1923 года. Размер его примерно 40x60 см, вес — чуть более 30 кг. Как сообщил создатель музея, надгробие было найдено в небольшом селе Шошка Республики Коми и выкуплено у владельца. Из-за своей формы оно служило в крестьянском хозяйстве обыкновенным корытом в течение 30–40 лет. Предположительно, надгробие было отлито на Нювчимском заводе в 10 км от села Шошка.







Всего в экспозиции Музея мировой погребальной культуры представлено около ста каменных, чугунных и железных надгробий различных периодов.







Чугунное надгробие XIX века, обнаруженное на пункте приёма металлолома в Барнауле





Этим летом в Музее смерти отреставрировали и выставили на всеобщее обозрение самый известный новосибирский гроб — гроб бердского купца Горохова.