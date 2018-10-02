Хоккеист «Сибири» стал лучшим новым игроком месяца
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лучшего новичка сентября — им оказался игрок новосибирской «Сибири» Никита Михайлов.
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. В среднем 20-летний нападающий "Сибири" проводил на льду 12 минут 25 секунд, отметился 13 бросками по воротам, а также заблокировал 4 броска по воротам», — говорится на сайте лиги.
В середине сентября Никита Михайлов был признан лучшим новичком второй игровой недели.
Накануне КХЛ определила лучшего новичка предыдущей игровой недели — им стал другой игрок «Сибири», Никита Шашков. Он сделал дубль в первом победном матче «Сибири» в этом сезоне, который состоялся 30 сентября. «Сибирь» победила подмосковного «Витязя» после проигрышной серии, состоящей из 12 игр.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru