Хоккеист «Сибири» стал лучшим новым игроком месяца

Никита Михайлов провёл за «Сибирь» в этом сезоне все 13 матчей, в которых забил 5 голов





Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лучшего новичка сентября — им оказался игрок новосибирской «Сибири» Никита Михайлов.







«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. В среднем 20-летний нападающий "Сибири" проводил на льду 12 минут 25 секунд, отметился 13 бросками по воротам, а также заблокировал 4 броска по воротам», — говорится на сайте лиги.





В середине сентября Никита Михайлов был признан лучшим новичком второй игровой недели.





Накануне КХЛ определила лучшего новичка предыдущей игровой недели — им стал другой игрок «Сибири», Никита Шашков. Он сделал дубль в первом победном матче «Сибири» в этом сезоне, который состоялся 30 сентября. «Сибирь» победила подмосковного «Витязя» после проигрышной серии, состоящей из 12 игр.