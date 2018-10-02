Врачи вставили в спину псу Рыжику пластину из металла — он снова может ходить
Врачи новосибирской ветеринарной клиники БЭСТ помогли встать на ноги псу, который попал к ним с раздробленным позвонком. На днях собаку, которую назвали Рыжиком, привезли в первый городской приют, где он впервые вышел на улицу.
«На днях он приехал в приют, встал на ноги он ещё в клинике, но там его выгуливали врачи, пока не восстановилась послеоперационная рана. Пока ещё мы ждем, пока он полностью восстановится, потому что он ещё медленно ходит — ему ещё больно», — рассказала корреспонденту НГС о состоянии питомца куратор приюта Татьяна Палкина.
Пса с тяжёлыми травмами нашли в конце августа — он появился в одном из магазинов Октябрьского района и громко скулил. После обследования в клинике выяснилось, что у пострадавшей собаки оскольчатый перелом поясничного позвонка.
«Это автомобильная травма, сбила машина, такая травма получилась серьёзная. Он явно домашний был — он поводок знает и к выгулу приучен. Ласковый, очень любит внимание», — рассказала Татьяна Палкина.
Как пояснила Татьяна Палкина, для того чтобы Рыжик снова смог ходить после травм, необходимо было сделать сложную и очень дорогую операцию. Псу полностью заменили поврежденный позвонок на конструкцию из металлических пластин.
«Мы сотрудничаем с клиникой БЭСТ — в Сибири это единственная, где могут делать такие операции. <…> Сейчас они сделали такую супердорогую операцию, очень затратную по исходному материалу, потому что конструкции эти делаются из дорогих сплавов. Она стоила около 50 тысяч в общей сумме», — рассказала куратор приюта.
После полного восстановления Рыжику будут искать новых хозяев, и, как считает Татьяна Палкина, у него есть все шансы их найти.
В конце сентября в Новосибирске пытались спасти другую покалеченную собаку со сломанным хребтом — её привезли в Новосибирск из Иркутска.
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Елизавета Милованова
Фото и видео Татьяны Палкиной