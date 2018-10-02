Врачи вставили в спину псу Рыжику пластину из металла — он снова может ходить

После того как пёс полностью выздоровеет, ему будут искать новых хозяев

Врачи новосибирской ветеринарной клиники БЭСТ помогли встать на ноги псу, который попал к ним с раздробленным позвонком. На днях собаку, которую назвали Рыжиком, привезли в первый городской приют, где он впервые вышел на улицу.





«На днях он приехал в приют, встал на ноги он ещё в клинике, но там его выгуливали врачи, пока не восстановилась послеоперационная рана. Пока ещё мы ждем, пока он полностью восстановится, потому что он ещё медленно ходит — ему ещё больно», — рассказала корреспонденту НГС о состоянии питомца куратор приюта Татьяна Палкина.





Пса с тяжёлыми травмами нашли в конце августа — он появился в одном из магазинов Октябрьского района и громко скулил. После обследования в клинике выяснилось, что у пострадавшей собаки оскольчатый перелом поясничного позвонка.





Рыжик встал на ноги, но ходить ему пока что не очень легко





«Это автомобильная травма, сбила машина, такая травма получилась серьёзная. Он явно домашний был — он поводок знает и к выгулу приучен. Ласковый, очень любит внимание», — рассказала Татьяна Палкина.







После томографии оказалось, что один из позвонков собаки сломан





Как пояснила Татьяна Палкина, для того чтобы Рыжик снова смог ходить после травм, необходимо было сделать сложную и очень дорогую операцию. Псу полностью заменили поврежденный позвонок на конструкцию из металлических пластин.







«Мы сотрудничаем с клиникой БЭСТ — в Сибири это единственная, где могут делать такие операции. <…> Сейчас они сделали такую супердорогую операцию, очень затратную по исходному материалу, потому что конструкции эти делаются из дорогих сплавов. Она стоила около 50 тысяч в общей сумме», — рассказала куратор приюта.







После полного восстановления Рыжику будут искать новых хозяев, и, как считает Татьяна Палкина, у него есть все шансы их найти.







В конце сентября в Новосибирске пытались спасти другую покалеченную собаку со сломанным хребтом — её привезли в Новосибирск из Иркутска.